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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü Başkanı Koca, hakemlerin Emre Belözoğlu'na ön yargılı yaklaştığını savundu

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na hakemlerin ön yargılı davranarak kartlar gösterdiğini savundu.

Erkan Tiryaki  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
MKE Ankaragücü Başkanı Koca, hakemlerin Emre Belözoğlu'na ön yargılı yaklaştığını savundu

Ankara

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Koca, Beştepe Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'yla iyi bir çıkış yakalayacaklarına inandıklarını belirten Koca, iyi bir kadrolarının olduğunu ve hafta sonu Samsunspor maçında 3 puan hedeflediklerini belirtti.

Emre Belözoğlu'nun takımın başında çıktığı 2 maçta da sarı kart gördüğünü hatırlatan Koca, şunları kaydetti:

"Ben hakemlerle ilgili bu sezon hiç konuşmadım, ilk defa konuşuyorum. Nihayetinde bu adrenali yüksek bir oyun. Emre hoca ile ilgili maalesef spor kamuoyunda ve özellikle hakemler nezdinde bir ön yargı var. Emre hoca hareketli bir isim ve hareketi kendi oyuncularıyla ilgili talimatlar vererek yapıyor. Adrenalini yüksek olduğu için hakemler tolere göstermiyor. İşin doğası gereği orada atmosfer biraz gerilir. Burada tolere gösterecek olan hakemlerdir. Ön yargılı bir şekilde Emre hocayla ilgili böyle kanaat oluşturulması doğru değil. Atmosferde hareketliliği ile sınırları da aşabilir ama teknik direktörler ve oyuncularla ilgili hakemlerden rica ediyorum, biraz daha anlayışlı olsunlar."

Son zamanlarda hakemler ve Türkiye Futbol Federasyonuyla ilgili çeşitli kulüpler tarafından iddialar ortaya atılmasını da değerlendiren Koca, "Başkanlar düzeyinde bir şeyden emin olmadan konuşmak, doğru değil. Bizim ne kulüplerin federasyonu ne de federasyonun kulüpleri hedef haline getirmesi gerekir. Bugün Süper Lig kulüp yöneticileri 35 milyon kitleyi yönetiyor. O kitlenin hassasiyetlerini ve rakibe karşı pozisyonunu dikkate almanız lazım. Bu bütün kulüp başkanlarının, yöneticilerin ve federasyon yetkililerinin sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

Faruk Koca, kulüplerin maddi açıdan zor durumda kaldığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Kulüp başkanı olarak beni sadece maçlarda görüyorlar ama günümün önemli bir kısmı kulüp için para aramakla geçiyor. Kulübe her ay 50 milyon lira lazım. 5-6 yıl önce yayın gelirleri 500 milyon dolar olduğunda bir standart belirlenmişti. Hala 500 milyon dolar geliyormuş gibi o sistem işliyor. Şu anda 100 milyon dolar geliyor. Hatta buna bir alt lig de dahil. Bu kulüplerin böyle ilerleme şansı yok. Bütün Anadolu kulüpleri devre arasında çok ciddi maddi kriz yaşayacak. Biz de zorlanıyoruz. Allah'tan bizim yönetimimiz bu anlamda güçlü. Buna rağmen çok aşırı zorlanıyoruz."

Büyük kulüplerin daha da maddi zorlukta olduğunu anlatan Koca, "İlla büyük bir kulübün başına bir şey mi gelmesi lazım çözüm için. Bir gerçek daha var, maalesef bu sorunun kaynağı da büyük kulüpler. Özellikle 3 büyük kulübün kendi arasındaki rekabetten dolayı ciddi bir sorun yaşanıyor. Özellikle Anadolu kulüpleri sorun yaşıyor. Bizlerin bütçesinin 3-4 katına bazen oyuncu transfer ediyorlar. Bazılarını da oynatmıyorlar. Anadolu kulüpleri de bu oynamayan oyuncuları kiralamak istiyor. Onlardan kiraladığımıza normalin 2-3 katı para vermek zorunda kalıyoruz. Burada ciddi bir dengesizlik var." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, futbol kulüplerinin yapısının baştan aşağı revize edilmesinin gerektiğini de savunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbol arenasında en güçlü olması gereken kulüpler ve yöneticiler en zayıf halka olmuş durumda. Bu futbol politikalarıyla gelişmemiz mümkün değil. Kulübe katkı sağlamayan bir oyuncuya ömür boyu para verilir mi? Futbolcu geliyor oynasın oynamasın bütün parasını alıyor. Alamadığı zamanda FIFA'ya şikayet ediyor. Bir futbolcu bizden menajeriyle örneğin 1 milyon avro istiyor. Bunu üst seviyede oynamak için istemesi lazım. Oynamasa da alıyor. Bu yanlış. Maaşının 3'te 1'ini garanti altına alır ama diğerleri sözleşmede maddelerle olmalı. Adam oynamıyor ama parasını alıyor. Bunu genel olarak söylüyorum. Bunu düzeltmediğimiz sürece futbolun gelişme şansı yok."

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