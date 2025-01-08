Dolar
35.35
Euro
36.41
Altın
2,666.40
ETH/USDT
3,338.80
BTC/USDT
95,063.00
BIST 100
9,890.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Kupası'na katılım, transfer planlamaları ve güncel gelişmelere ilişkin Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Milli futbolcu Enes Ünal, çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Enes Ünal, sağ ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonu kapattı.

Fatih Erel  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Milli futbolcu Enes Ünal, çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonu kapattı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Enes Ünal'ın bu haftaki antrenman sırasında sağ ön çapraz bağında yırtık oluştuğunu doğrulamaktan büyük üzüntü duyuyoruz." denildi.

27 yaşındaki golcü futbolcunun dün yapılan antrenmanda sakatlandığının belirtildiği açıklamada, "Enes için önemli bir rehabilitasyon dönemi başlıyor. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak ve kulübün tıbbi ve performans ekibi ona mümkün olan her şekilde destek olacak ve iyileşme süreciyle ilgili güncel bilgiler vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Milli futbolcu, Premier Lig'de bu sezon Bournemouth formasıyla 17 maçta 2 gol, 1 asist kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'nde 2 günde 161 "kirlilikle mücadele" denetimi yapıldı
Osmaniye'de depremde yıkılan apartmanla ilgili 4 sanığa 21'er yıl hapis
Rize'de iki PTT çalışanını silahla öldüren zanlı tutuklandı
Rize'de silahlı saldırıda öldürülen iki PTT çalışanının cenazeleri defnedildi
İzmir'de belediye çalışanlarının eylemi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

Benzer haberler

Milli futbolcu Enes Ünal, çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonu kapattı

Milli futbolcu Enes Ünal, çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonu kapattı

TFF, Süper Lig'in ikinci yarısında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçildiğini duyurdu

İsmail Kartal'ın değişilmezi Tadic, Mourinho'nun da vazgeçilmezi oldu

Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Tottenham, Heung-min Son'un sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı

Tottenham, Heung-min Son'un sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı
Galatasaray, ligde takipçisi 5 takıma karşı başarılı bir performans sergiledi

Galatasaray, ligde takipçisi 5 takıma karşı başarılı bir performans sergiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet