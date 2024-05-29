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Spor, Futbol

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı gerekçesiyle 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrodan çıkarıldı.

Emre Doğan  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takımımız'ın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadesine yer verildi.

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