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Spor, Futbol

Milli futbolcu Merih Demiral: Bir ABD deneyimi yaşıyoruz, Dünya Kupası'nın provası

Özel maçta bugün deplasmanda ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Merih Demiral, Dünya Kupası'nın provasını yapacaklarını söyledi.

Hilmi Sever  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Milli futbolcu Merih Demiral: Bir ABD deneyimi yaşıyoruz, Dünya Kupası'nın provası Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

Hartford

Demiral, karşılaşmanın oynanacağı Pratt & Whitney Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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"Tüm milletimizin bayramı mübarek olsun." diyen Demiral, şunları kaydetti:

"Şu an her şey yolunda, bir ABD deneyimi yaşıyoruz. Dünya Kupası'nın provası, çok mutluyuz, her şey yolunda. Üzerimizde sezonun yorgunluğu var ama her şey çok güzel, takım içi arkadaşlık çok iyi. Önemli bir maçımız var, kimle oynayacağımı bilmiyorum. Hoca daha iyi bilir ama Çağlar kardeşimle olmaktan dolayı mutluyum. Çok güzel bir takımımız var, inşallah bu birlikteliği her zaman sürdürürüz."

Eylül ayında başlayacak eleme grubu karşılaşmalarının zor olacağının altını çizen Demiral, "Tabii ki İspanya çok güçlü bir takım ama biz de büyük maçları seven bir milletiz. O yüzden her maç bizim için aynı ayarda. Gruptan çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk iki maç, Gürcistan deplasmanı, İspanya da içeride, o maçlar grubun kaderini belirleyecektir. Hazır olduğumuzu ve elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığının hatırlatılması üzerine, "Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Tabii ki hayallerim ve hedeflerim var, özellikle milli takım forması altında. İnşallah Allah bize milli forma altında kupa kazanmayı nasip eder. En büyük hedefim bu. Hedefimiz tabii ki Dünya Kupası'na da katılmak. Özellikle tüm kupalara katılıp, hepsine talibiz. Hayallerimiz her zaman büyük." şeklinde konuştu.

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