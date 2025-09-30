Dolar
41.59
Euro
48.87
Altın
3,809.07
ETH/USDT
4,150.50
BTC/USDT
112,820.00
BIST 100
10,967.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko oyuncuları Onuralp Bitim, Talen Horton-Tucker ve Mikael Jantunen, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Milano Belediyesi, San Siro Stadı'nın Milan ve Inter kulüplerine satışına onay verdi

İtalya’nın Milano Belediye Meclisi, Giuseppe Meazza adıyla da bilinen San Siro Stadı’nın İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan ve Inter'e satışını onayladı.

Barış Seçkin  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Milano Belediyesi, San Siro Stadı'nın Milan ve Inter kulüplerine satışına onay verdi

Roma

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milano Belediye Meclisi'nde dün gece geç saatlere kadar süren oturumun ardından yapılan oylamada, 20'ye karşı, 24 "evet" oyuyla stat ve çevresindeki arazinin, iki kulübe satışına yeşil ışık yakıldı.

Böylece yıllardır maçlarını dönüşümlü olarak bu statta oynayan Milano'nun iki ezeli rakibi Milan ve Inter, stadı alma hakkına sahip olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milan ve Inter kulüpleri yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "FC Inter Milan ve AC Milan, Belediye Meclisi'nin San Siro ve çevresinin satışını onaylamasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Kulüplerin ve şehrin geleceği için tarihi ve belirleyici bir adım." ifadeleri kullanıldı.

Ortak açıklamada, kulüplerin, Milano Belediye Meclisi’nden resmi bildirimi bekledikleri belirtilerek, "Kulüpler, kendilerini en yüksek uluslararası standartlara uygun yeni bir stat inşa etmeye götürecek süreçte, sonraki adımlara güvenle ve sorumlulukla bakıyor. Hedef, en yüksek uluslararası standartları karşılayan, dünya çapında bir tesis olacak yeni bir stadyum inşa etmek. Milano için yeni bir mimari simge ve tüm dünyadaki futbol taraftarlarının tutkularının sembolü." görüşlerine yer verildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberinde, İtalya Vergi Dairesinin stadın satış fiyatını 197 milyon avro olarak belirlediği, belediyenin 22 milyon avroluk indirim sözü doğrultusunda kulüplere satışı yapacağı belirtilirken, satış işleminin bir pürüz çıkmazsa 40 gün içerisinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

San Siro Stadı

İlk olarak 1926 yılında açılan ve bugüne gelene kadar yapılan ek tribünler ve tadilat çalışmalarıyla seyirci kapasitesi 75 bin 800 olan San Siro Stadı’nın bir süredir yenilenmesi ülke gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Milan ve Inter'in, artık eskiyen San Siro'nun yerine daha modern bir stat yapmak istediği biliniyor.

San Siro'nun yeniden inşası, İtalya ile Türkiye'nin ortaklaşa ev sahipliği yapmasına karar verilen 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için de önem taşıyor.

Hem uluslararası hem İtalya'daki futbol otoriteleri, İtalya'nın EURO 2032 için statlarını yenilemesi gerektiğini vurguluyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 6 Mayıs'ta İtalyan Mediaset kanalına verdiği demeçte, İtalya'yı sert şekilde eleştirerek, "En büyük futbol ülkelerinden birisiniz, sayısız dünya kupası, Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi kazandınız, ancak en kötü altyapıya sahipsiniz. Bu tartışmalardan bıktım. Artık harekete geçme zamanı." ifadelerini kullanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan 2 jandarma için taziye mesajı
Bilecik'teki barajların su seviyesinin düşmesi ürünlerde verim kaybına neden oldu
500 Bin Sosyal Konut Projesi için hazırlıklar tamamlandı
Büyükşehirlerde Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları yaygınlaştırılacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Toprak bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu barışının kapısıdır

Benzer haberler

Milano Belediyesi, San Siro Stadı'nın Milan ve Inter kulüplerine satışına onay verdi

Milano Belediyesi, San Siro Stadı'nın Milan ve Inter kulüplerine satışına onay verdi

İtalya'da aşırı yağış sel ve taşkınlara yol açtı

"Buğday Tanesi" Milano'da "Uluslararası En İyi Film" ödülünü aldı

İtalya'da İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve işgali protesto edildi

İtalya'da İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve işgali protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet