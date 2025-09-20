Dolar
İnsansız hava aracı Bayraktar TB3 ile Akıncı, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor
logo
Kültür

"Buğday Tanesi" Milano'da "Uluslararası En İyi Film" ödülünü aldı

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi", Milano'daki film festivalinde "uluslararası en iyi film" ödülünü aldı.

Aynur Ekiz  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
"Buğday Tanesi" Milano'da "Uluslararası En İyi Film" ödülünü aldı

TBMM

AK Parti'li Bayram, sosyal medya hesabından filme ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milano Independent Film Festival'de 'A Piece of Grain / Buğday Tanesi' filmimiz, uluslararası en iyi film ödülüne layık görüldü. Sanatın ve sinemanın gücüyle, barışın, umudun ve engelsiz bir dünyanın mümkün olduğunu göstermek için çıktığımız bu yolculukta emeği geçen herkese en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ödül, sadece bana değil ülkemize, engellilere, gençlere ve hayallerine inanan herkese armağan olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
