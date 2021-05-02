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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 39. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Hilmi Sever   | 02.05.2021
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligde kalma yolunda büyük öneme sahip karşılaşma öncesinde son üç maçını kaybetmeyen ve 7 puan toplayan ev sahibi Medipol Başakşehir, 40 puana sahip. Son iki maçından yenilgiyle ayrılan MKE Ankaragücü'nün ise 38 puanı bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı Medipol Başakşehir, 2-1 kazanmıştı.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de kart cezalıları Alexandru Epureanu ve Enzo Crivelli, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sezonu kapatan Giuliano ile tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım ve Carlos Ponck kadroda yer almayacak. Fredrik Gulbrandsen'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Üç futbolcu sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de üç futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte ve Mahmut Tekdemir bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu üç oyuncu, MKE Ankaragücü maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.

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