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Trabzonspor, Kopenhag ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor
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Spor, Futbol

Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç temsilcisi Malmö ile Demir Grup Sivasspor arasında 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belirlendi.

Serhat Zafer   | 15.08.2022
Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendi

Sivas

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Yeni Malmö Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı takip etmek isteyen Sivasspor taraftarları, stadyuma E kapısından giriş yapacak. Taraftarlar 17, 18 ve 19. bloklardan karşılaşmayı izleyebilecek.

Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatı ise 20 avro olarak belirlendi.

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