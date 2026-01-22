Dolar
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Ceren Aydınonat  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 19. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Yılmaz

24 Ocak Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

17.00 Samsunspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

25 Ocak Pazar:

14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Fenerbahçe-Göztepe: Cihan Aydın

26 Ocak Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Yasin Kol

İstinaf, Minguzzi cinayeti davasındaki 24'er yıllık hapis cezalarını hukuka uygun buldu
Bazı illerde fırtına ve sağanak etkili oluyor
Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak
MSB: Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 752 kilometreye ulaştı
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
