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Spor, Futbol

Liverpoollu futbolcu Salah'ın Kovid-19 testi ikinci kez pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Salah'ın Kovid-19 testi ikinci kez pozitif çıktı.

Mutlu Demirtaştan   | 18.11.2020
Liverpoollu futbolcu Salah'ın Kovid-19 testi ikinci kez pozitif çıktı Fotoğraf: Metin Pala/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Mısır Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki Muhammed Salah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ikinci kez pozitif sonuçlandığını duyurdu. 

Geçen hafta koronavirüse yakalandığı açıklanan Salah'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve izole edildiği ifade edilmişti.

Salah, Liverpool'un 22 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Öte yandan, Arsenal'da forma giyen Muhammed Elneny'nin de ikinci Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

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