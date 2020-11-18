Liverpoollu futbolcu Salah'ın Kovid-19 testi ikinci kez pozitif çıktı

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Mısır Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki Muhammed Salah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ikinci kez pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Geçen hafta koronavirüse yakalandığı açıklanan Salah'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve izole edildiği ifade edilmişti.
Salah, Liverpool'un 22 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.
Öte yandan, Arsenal'da forma giyen Muhammed Elneny'nin de ikinci Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.