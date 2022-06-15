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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İzmir’de oynanan UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki Litvanya maçının ardından, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas: Türkiye Milli Takımı hocasını da kıskanıyorum

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. hafta maçında A Milli Futbol Takımı'na 2-0 mağlup olan Litvanya'nın teknik direktörü Valdas Ivanauskas, "Gerçekten iyi bir takımınız var. Aynı zamanda Türkiye Milli Takımı hocasını da kıskanıyorum." dedi.

Ali Korkmaz   | 15.06.2022
Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas: Türkiye Milli Takımı hocasını da kıskanıyorum

Izmir

Ivanauskas, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, Türkiye'yi grupta aldığı sonuçlar için tebrik ederek, "Gerçekten iyi bir takımınız var. Aynı zamanda Türkiye Milli Takımı hocasını da kıskanıyorum. Çünkü elinde gerçekten çok iyi oyuncular ve çok önemli potansiyel var. O yüzden iyi bir maç oynadılar, sizin tarafınızı gerçekten içtenlikle tebrik ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'ye seyahatleri hakkında herkesin bilgi sahibi olduğunu kaydeden Ivanauskas, şöyle konuştu:

"Size bütün detayları anlatsam gerçekten korkunç bir tecrübe olduğunun farkına varacaksınızdır ama ona rağmen ben takımın iyi bir ruh ve iyi bir mücadele gösterdiğini düşünüyorum. Tabii ki daha fazla şans yaratabilirdik. Daha fazla aksiyon içerisinde olabilirdik ama buraya çok daha erken saatlerde gelmemiz gerekirken, maça saatler kala ülkeye ulaşabildik ve bu durumda maça çıkmak zorunda kaldık. Yine de başımızdan geçenlere rağmen takım olarak elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum."

Ivanauskas, geride kalan 4 müsabakayı puansız kapattıklarını ancak kalan 2 maçta puan almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Litvanyalı kaleci Dziugas Bartkus ise bekledikleri gibi çok zor bir maç geçtiğini, Türkiye'nin güçlü bir ekip olduğunu söyledi.

Zor bir yolculuk yapmalarına rağmen iyi performans ortaya koyduklarını kaydeden Bartkus, "Buraya maça saatler kala gelmiş olsak bile iyi oynadık ve takımımla gurur duyuyorum. Elimizden geleni yaptık. Tabii ki kompakt olmamız, iyi savunma yapmamız gerekiyor. Maç içerisinde de elimizden geldiğince bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Türkiye tabii ki başka seviye takımı, başka seviyede milli takım. Biz de elimizden geldiğince onlarla mücadele etmeye çalıştık." ifadesini kullandı.

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