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Spor, Futbol

Ligden çekilen takımların futbolcularına ve teknik direktörlerine tescil kolaylığı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen kulüplerin oyuncularının, tescil durumuyla ilgili açıklama yayımladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 23.02.2023
Ligden çekilen takımların futbolcularına ve teknik direktörlerine tescil kolaylığı

Istanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılan 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi kararına ilave olarak, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme talebi kabul edilen kulüplerde tescilli futbolcularının bu sezon 4 farklı kulübe tescil edilebilmesine ve aynı veya farklı ligde 3 kulübün müsabakalarında oynayabilmelerine izin verilmiştir." denildi.

Öte yandan, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüplerinde tescilli futbolcuların kulübü ile transfer edecek kulübün anlaşması ve ilgili futbol federasyonunun onay vermesi halinde, 5 Mart 2023 tarihine kadar uluslararası transfer gerçekleştirebilecekler.

Açıklamada ayrıca, "TFF'nin almış olduğu kararla, ligden çekilen kulüplerde tescilli teknik adamlar bu sezonda üç kulüp adına tescil edilebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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