Lider Galatasaray, Süper Lig'de konuk ettiği Pendikspor'u farklı geçti

İstanbul
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.
İlk Yarı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
6. dakikada savunma arkasına hareketlenen Thiam, Nelsson'un hızla geri dönmesiyle şut açısı bulamadı. Rakibinden kurtulan Senegalli futbolcunun ceza yayı solundan çıkardığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
18. dakikada Hakim Ziyech'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Erden Canpolat, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Kerem Demirbay'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Icardi, orta sahadan aldığı topu Mertens'e verdi. Mertens, Köhn ile yaptığı verkaç sonrası meşin yuvarlağı tekrar Icardi ile buluşturdu. Arjantinli golcünün ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta, top filelerle buluştu.
39. Mertens'in pasında topla buluşan Icardi, Torreira ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada Galatasaray, 2. golü buldu. Hakim Ziyech'in sol taraftan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 2-0
Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci Yarı
50. dakikada Muslera'nın uzun oynadığı top, Murat Akça'da kaldı. Baskı yapan Icardi, kaptığı meşin yuvarlağı hızla daha uygun durumdaki Barış Alper'e aktardı. Sarı-kırmızılı futbolcunun ceza yayı içinde kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
56. dakikada Serkan Asan'dan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahasına giren Barış Alper, pasını Mertens'e aktardı. Belçikalı futbolcunun yeniden topu kendisine atmasının ardından Barış Alper, yerden ceza sahası içi ters kanadındaki Ziyech'i gördü. Faslı yıldızın şutunda top, kaleciden döndü.
57. dakikada Endri Çekiçi'nin sağ kanattan yaptığı ortada Umut Nayir, altıpas çizgisi önünde topa dokundu. Meşin yuvarlak, bu pozisyonda yandan auta gitti.
65. dakikada orta sahadan ceza yayı gerisine kadar topu süren Torreira, Mertens ile verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası gerisinden şutunu çekti. Kaleci Erdem Canpolat, üzerine gelen şutta topu kurtardı.
76. dakikada Kaan Ayhan'ın kullandığı taçta sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra arka direğe doğru orta açtı. Bu noktada bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta gitti.
77. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı taç sonrası Mertens, pasını Berkan Kutlu'ya aktardı. Berkan Kutlu, ceza sahasına kadar meşin yuvarlağı sürdükten sonra yeniden Belçikalı oyuncuyu topla buluşturdu. Mertens'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.
85. dakikada Pendikspor, aradaki farkı 2'ye indirdi. Endri Çekiçi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Alpaslan Öztürk, Barış Alper'in üzerinden arka direkte topa kafa vurarak fileleri havalandırdı: 3-1.
90+6. dakikada Galatasaray, penaltıdan golü buldu. Köhn'ün ara pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden meşin yuvarlağı Vinicius'a aktardı. Brezilyalı oyuncu, kaleci Erdem'i geçmeye çalışırken faule maruz kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi. Ancak hakem Direnç Tonusluoğlu çizgi ihlalinden dolayı vuruşu tekrarladı. Kerem Aktürkoğlu, ikinci penaltı vuruşunda hata yapmadı ve topu filelerle buluşturdu.
Galatasaray, müsabakayı 4-1 kazandı.
Galatasaray liderliğini sürdürdü
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan maçın ilk yarım saatlik bölümünde pozisyon üretmekte zorlandı. Müsabakanın 35. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın devre arasına bu skorla girildi.
Maçın kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, 77. dakikada Dries Mertens'in attığı golle farkı 3'e çıkardı. Konuk takım, 85. dakikada Alpaslan Öztürk'ün kaydettiği golle farkı 2'ye indirdi. Galatasaray 90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Galatasaray, bu sonuçla 29. galibiyetini elde etti. Bu sezon 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 90 puana ulaştı. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde giren Galatasaray, liderliğini sürdürmeyi garantilerken maç fazlasıyla puan farkını 5'ye çıkardı.
Ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor ise bu sezon 17. kez mağlup oldu. Haftaya 30 puanla 19. sırada giren kırmızı-beyazlı takım, ateş hattında kaldı.
Icardi atmaya devam ediyor
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 5 lig maçında 6, toplamda ise 20 gole ulaştı.
Pendikspor mücadelesinde de perdeyi açan golü atan 31 yaşındaki santrfor, son 5 lig müsabakasında toplam 6 gol buldu.
Bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını ise 20'ye çıkararak gol krallığı yarışında zirvede Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakalayan Icardi, resmi müsabakalarda ise toplam 27 gole ulaştı.
Mauro Icardi'nin 2 sezondaki toplam gol sayısı ise 50 oldu.
Abdülkerim, ligde 4. kez ağları sarstı
Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Süper Lig'de 4. kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı takımın savunmasının en önemli oyuncularından olan Abdülkerim, hücumda da iyi bir performans sergiliyor. Pendikspor mücadelesinde takımınının ikinci golünü kaydeden 29 yaşındaki stoper, bu sezonki 4. kez bir lig maçında ağları havalandırdı.
İç saha golcüsü Mertens
Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, bu sezon Süper Lig'de bulduğu 6 golün 5'ini RAMS Park'ta kaydetti.
Tecrübeli futbolcu, Pendikspor maçında takımının üçüncü golüne imza attı.
Belçikalı futbolcu, Süper Lig'de 6, toplamda ise 9 gole ulaştı.
Mertens'in ligde attığı 6 golün 5'ini, Avrupa'daki 3 golün 2'sini taraftarı önünde bulması dikkati çekti.
Kerem, penaltı noktasında önce kaçırdı sonra attı
Maçın uzatma bölümünde kazanılan penaltıdan yararlanamayan Kerem Aktürkoğlu, tekrarında fileleri havalandırdı.
Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Carlos Vinicius'un kazandırdığı penaltıda topun başına Kerem geçti. Sar-kırmızılı futbolcunun vuruşunda kaleci Erdem Canpolat sağına uzanarak penaltıyı kurtardı. Kaçan penaltının ardından bazı taraftarlar genç futbolcuyu protesto ederken tribünlerin çoğunluğu oyuncuya destek verdi.
Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan İtalyan Daniele Paterna, penaltıyı tekrarlattı. Taraftarın isteğiyle yeniden topun başına geçen Kerem, 90+6. dakikada bu kez ağları sarstı.
Süper Lig'de 5 maç sonra skoru değiştiren Kerem, gol sayısını 12'ye çıkardı. Kerem'in Avrupa kupalarında da 3 golü bulunuyor.
Galatasaray kendi rekorunu tekrarladı
Süper Lig'de üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Pendikspor maçıyla galibiyet serisini 14 maça çıkardı.
Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını tekrarladı.
Süper Lig'de 21 maçtır yenilmiyor
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Evinde bu sezon 17'de 17 yaptı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.
RAMS Park'ta oynadığı 17 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
Sahasında 34 maçtır kaybetmiyor
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Maç sonu "üçlü"sü Kerem Aktürkoğlu'dan
Galatasaray'da klasikleşen maç sonu "üçlü" tezahüratını Kerem Aktürkoğlu yaptırdı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcular galibiyeti kale arkasındaki taraftarlarla kutladı. Bu sırada taraftarların isteğiyle öne çıkan Kerem, "üçlü" çektirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: "Şampiyonluk için 5 çok önemli maç oynayacağız"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de kalan 5 maçı kazanarak şampiyon olmak istediklerini söyledi.
Buruk, ligin 33. haftasında RAMS Park'ta Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Her hafta maçların daha da zorlaştığını aktaran Buruk, "Geçen hafta Alanyaspor, Avrupa yolunda bir takımdı. Bu hafta Pendikspor küme düşme hattından çıkmaya çalışıyor. Rakiplerimizin konsantrasyonları ve istekleri iyi oluyor. Bugün de Pendikspor maçın genelinde iyi oynadı, bizi birçok yerde zora düşürdü." dedi.
Tecrübeli teknik adam, tam kadro olduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Bütün oyuncularım oynamak istiyor, hepsi hazır. Tam kadroyuz. Başlayan, devam eden, sonradan giren ve oynamayan futbolcularımız bizim için çok değerli. Ancak taraftarıyla birlikte şampiyonluğa odaklanmış bir takım var. Ben de oyuncularıma galibiyet için teşekkür ediyorum. Taraftarımız da statta muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Yakaladığımız başarıda payları çok büyük. Camia olarak inandık. Mayıs ayı ve hedefimiz yaklaştı. Sezonun bitmesine 5 maç kaldı. 'Mayıslar bizimdir' diyerek devam etmek istiyoruz. Buna odaklandık. Şampiyonluk için 5 çok önemli maç oynayacağız. Rakibimizin (Fenerbahçe) yarın Sivasspor ile maçı var. İki takımın da hem Avrupa'ya gitmek hem de ligde kalmak isteyen rakiplerle maçı var. Kazanarak devam etmek, rakibimizin ne yaptığına bakmadan kendi işimizi halletmek istiyoruz."
"Egolarımızı işin dışında bırakıp sadece Galatasaray'ın başarısını düşünmeliyiz"
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kalan 5 haftalık süreçte süre alan veya almayan tüm futbolcuların şampiyonluğu düşünmesi gerektiğini söyledi.
Çok iyi oyunculara sahip olduğunu aktaran Buruk, şunları kaydetti:
"Geçen hafta Hakim Ziyech ve Barış Alper Yılmaz'ın kanatlardaki performansı önemliydi. Bu yüzden onlarla başladık. Kaan Ayhan da geçen hafta oyuna girdikten sonra bizi öne taşıdı. Performansı olumluydu. Formayı hak ettikleri için onlar başladı. Diğer oyuncularım da iyi durumda. Onlar da bizim için çok değerli ve önemli. Bunları maç maç değerlendireceğiz. Maçın devamında değişiklikler yaptık. Icardi'nin hafta içinde bir sakatlığı vardı. Birkaç antrenmanı kaçırdı ama son antrenmana çıktı. Biraz da ondan korktuk. Bizim için her gol değerli. Gol krallığı yarışında da önemli bir yolu var. Onu sonuna kadar sahada tutmaya çalışırım ama son 10 dakika sakatlık riskini ortadan kaldırmak için değiştirdim. Elimde çok önemli oyuncu var. Hepsini oynatamıyorum. Süre almayan oyuncularım bugün üzüldü. Bir sonraki gün moral bozukluğuna etki edecek. Oyuna sonradan giren, başlamayan veya yedek kalan oyuncularımın hepsi aynı düzeyde. Bu yolda hepsine ihtiyacımız var. Egolarımızı işin dışında bırakıp sadece Galatasaray'ın başarısını düşünmeliyiz. Son 5 maçımız. Her şeyi bir kenara bırakarak şampiyonluğa odaklanmamız lazım. Oyuncularımdan da bunu istiyorum. Bunu onlarla konuşuyorum ama hepsi insan, oynamak istiyor. "
"Bu oyuncu grubu ile çalıştığım için çok mutluyum." diyen Okan Buruk, "Oyuncularımın hepsi çok karakterli ve düzgün. Takıma olumlu yönde etki etmeye çalışıyorlar. Ancak hepsi insan. Oynamamaya üzülmeler olabiliyor. Ancak sadece 5 maçımız kaldı. Sezonu şampiyon olarak bitirmek zorundayız. Galatasaray taraftarına bir sözümüz var. Onları 24. şampiyonluğa ulaştırmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.
"Sözleşmelerin uzatılması mutluluk verici"
Okan Buruk, bazı oyuncuların sözleşmesinin uzatılmasının önemli olduğunu söyledi.
Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili Buruk, "Onlar, bizim için hem insan hem futbolcu olarak çok önemli. Onların takımın başarısındaki payı çok büyük. Sözleşmelerinin uzatılması mutluluk verici. Türk oyuncuların kazandıkları paralar avroya göre düştüğü için her sene sözleşmelerinin yenilenmesi, düzeltilmesi gerekiyor. Bunda da kulübümüz gerekeni yaptı. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Arda Turan'ın Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselmesi
Okan Buruk, Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen eski takım arkadaşı ve futbolcusu Arda Turan'ın başarısıyla mutlu olduğunu dile getirdi.
Arda Turan'ın kendisini çok başarılı bulduğunu açıklamasıyla ilgili Buruk, "Arda'yı tebrik ediyorum. Çok başarılı bir sezon geçirdi ve Eyüpspor'u Süper Lig'e taşıdı. Bence antrenörlük kariyeri için iyi bir başlangıç. İnşallah çok güzel günler geçirir, başarılı ve Galatasaray'ın geleceği için de önemli teknik adamlardan biri olur." diyerek sözlerini tamamladı.
Pendikspor Teknik Direktörü Üzülmez: "Çok iyi mücadele ettik"
Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda 4-1 kaybettikleri Galatasaray maçında iyi oynamalarına rağmen sonuç alamadıklarını söyledi.
Üzülmez, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Üzülmez, "Üzüntülüyüz. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Hafta içerisindeki çalışmalarımızda ofansif anlamda yetenekli ve üretken bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Maçın ilk 30-35 dakikalık süre içerisinde rakibe çok fazla alan, gol pozisyonu vermeyen ve dirençli bir takım olmaya çalıştık. Geldiğimiz günden itibaren oyuna çok fazla dokunuş yaptık. Bir oyun gücü çıkarttık. Sonuna kadar direnç gösteren, mücadele eden, kaybetse dahi herkesin alkışlayabileceği bir takım olduk. Ancak sonuç alamıyoruz. Bu da bizi üzüyor." diye konuştu.
Galatasaray'a karşı pozisyonlar bulduklarını aktaran Üzülmez, "Bugün 0-0 iken 2-3 pozisyonumuz var. Öne geçebilirdik. 2-0'dan sonra 2-2'yi bulabilecek pozisyonlarımız var. Gidip atamadık. Karşımızda da ofansif anlamda yetenekli, çabuk, teknik becerisi yüksek, dripling yapabilecek oyuncular var. Barış Alper çok ön plana çıktı. Bugün oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ettik, direnç göstermeye çalıştık. Gidip atamadığınız, geçişlerde eksik yakalandığınız zaman yetenekli oyuncular affetmiyor, cezalandırıyor. Bunların sıkıntılarını yaşadık." ifadelerini kullandı.
İbrahim Üzülmez, her maçta, her takıma karşı başa baş mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Oyuncularıma, kaybederken alkışlanan bir takım oluşturmak istediğimizi söylemiştik. Bu süreçte bu direnci gösterdik. Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı, oyuncularımı da mücadelesinden ötürü tebrik ederim." diye konuştu.
"İyi olan şampiyon olsun"
İbrahim Üzülmez, Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışını da değerlendirdi.
Şampiyonluk mücadelesinin kendilerini ilgilendirmediğini vurgulayan Üzülmez, "İyi olan, güçlü olan, iyi oynayan, fair-play içinde maç kazanan şampiyon olsun. Ancak beni bulunduğumuz durumdan çıkmak ilgilendiriyor." dedi.
Son 5 haftada ligde kalmak için mücadele edeceklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Çok gayret gösteriyoruz. Bugün da pozisyonlarımız var. Pozisyona giriyoruz ama değerlendiremiyoruz. Rakip ilk pozisyonda gol atınca direncimiz azalıyor. Karakterimiz teslim olmaya müsait değil. Kalan sürede tüm mücadelemizi göstereceğiz. Haftaya Kayserispor ile final maçına çıkacağız. Kazanarak farkı kapatıp son haftaya kadar yarışı devam ettirmek istiyoruz. Pendikspor takımını sağlıklı bir şekilde limana yanaştırıp ligde tutmayı hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.