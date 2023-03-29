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Spor, Futbol

Levent Mercan'ın A Milli Takım hayali sürüyor

Fatih Karagümrük'lü futbolcu Levent Mercan, "Milli takıma gitmek benim hayalim. Bu sefer olmadı, inşallah bir dahaki sefer olur." dedi.

Bozhan Memiş  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Levent Mercan'ın A Milli Takım hayali sürüyor Fotoğraf: Oğuz Yeter - AA

İstanbul

VavaCars Fatih Karagümrük'ün genç oyuncusu Levent Mercan, "Milli takıma gitmek benim hayalim. Bu sefer olmadı, inşallah bir dahaki sefer olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan genç futbolcu, pazartesi günü oynanacak İstanbulspor karşılaşmasına iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Takım adına iyi bir maç beklediğini ifade eden Levent Mercan, "Taraftarlarımız da bizi destekliyor. İnşallah kazanırız." diye konuştu.

"Milli takım benim hayalim"

Andrea Pirlo'nun kendisi hakkında yaptığı, "Geleceği olan parlak bir oyuncu" yorumuna teşekkür eden Levent Mercan, takımına en iyi katkıyı vermek için elinden geleni yapacağını ve son dönemdeki performansını sürdüreceğini dile getirdi.

A Milli Takım'ın Ermenistan ve Hırvatistan maçları hakkında da konuşan genç futbolcu, şunları söyledi:

"Milli takıma gitmek benim hayalim. Gitmek isterim tabii ki. Bu sefer olmadı, inşallah bir dahaki sefer olur. İlk maçta çok iyi değildik bence. İkinci maçta kaybettik ama bence ilk maça göre daha iyiydik. İnşallah turu geçeriz."

İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'yla çalışmanın kendisi için önemli bir duygu olduğunu da vurgulayan Levent Mercan, orta sahada sol beke geçmesiyle ilgili konuşarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra beni sol bek olarak göreceksiniz. Takıma daha çok katkı veriyorum ve kendimi daha rahat görüyorum. Sol bekte daha iyi performans çıkarıyorum. İnşallah bu şekilde devam edebilirim."

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