A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Nakhon Ratchasima
Mücadelenin başında her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, setin başları 6-6 eşitlikle geçildi. Ebrar Karakurt'un servis turunda Melissa Vargas'la sayılar bulan milli takım farkı 3 sayı (9-6) çıkardı. Blokta etkinliğini artıran Bulgaristan 11-11'de eşitliği yakalarken, setin ortalarında 3 sayı da (16-19) öne geçti. Melissa Vargas ve Sinead Jack Kısal'ın sayılarıyla 5 sayılık seri yakalayan milli takım 2 sayı (21-19) yeniden öne geçti. Çekişmeli geçen oyunda hata yapmayan ay-yıldızlılar, ilk seti 25-23 önde tamamladı.
İkinci sete iyi başlayan Bulgaristan setin başlarında 2 sayılık (1-3) avantaj yakalasa da toparlanan milli takım, farkı kapattığı rakibi karşısında 3 sayı da (8-5) öne geçti. Setin ortaları ve sonlarında da etkili oyununu sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti 25-19 önde bitirdi.
Üçüncü sete etkili başlayan Bulgaristan, setin başlarında 6 sayılık (1-7) fark yakaladı. Defansta etkinliğini artıran milliler, setin ortalarına doğru farkı kapatarak 11-11'de eşitliği yakaladı. Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Elif Şahin ile blokta etkinliğini sürdüren ay-yıldızlılar, geriden gelerek farkı 3 sayıya (13-10) çıkardı. İyice oyundan düşen rakibi karşısında etkili oyununa devam eden milli takım, üçüncü seti 25-13, mücadeleyi de 3-0 kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla grupta bir maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milli takım, gruptaki üçüncü ve son maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Kanada ile liderlik maçına çıkacak.
Milli takım, Dünya Şampiyonası'na ilk defa ikide ikiyle başladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı ilk iki karşılaşma olan İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanmayı başardı.
Dünya şampiyonasına katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda iki de iki yapmayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şansızlığı kırdı.
Milli takım, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'de 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etmişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli: "Bence baştan itibaren iyi bir tutum sergiledik"
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın ikinci maçında 3-0 kazandıkları Bulgaristan mücadelesinde başından sonuna kadar iyi bir tutum sergilediklerini söyledi.
Santarelli, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan maçının önemli olduğunu oyunculara anlattığını belirterek "Bence baştan itibaren iyi bir tutum sergiledik. Ancak üçüncü sette olanlar uzun süre aklımda kalacak. Oyunculara, 'biz rekorların takımıyız' dedim. Çünkü bazen gerçekten inanılmaz şeyler yapabiliyoruz." ifadesini kullandı.
Grup aşamasının son maçında Kanada ile karşılaşacaklarına dikkati çeken Santarelli, "Kanada iyi takım. Bazı oyuncuları olmasa da iyi takım. Giovanni Guidetti ve ekibi çok çalışıyor. Bugün bir maçı inanılmaz çevirdiler. Bize karşı kesinlikle ellerinden gelenin en iyisini yapmak isteyecekler. Bu her iki takım için de iyi bir hedef maçı. Kanada'ya odaklanmalıyız çünkü grubumuzu birinci bitirmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Gizem Örge: "Defansta dirençli bir oyun sergilediler"
Milli libero Gizem Örge de Bulgaristan'ı mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Defansta dirençli oyun sergilediler. Biz de oyunda çok sabırlıydık, bunu beğendim. Rallilerde çok fazla defans yapmalarına rağmen sabırlı voleybol oynadık. Üçüncü sette hepimiz düştük ama kenardan gelen arkadaşlar çok iyi iş çıkardı. İyi bir takım çalışmasıydı. Modumuz iyi, yolumuz açık. Kanada maçı var sırada. Liderlik maçı. Burada her maç önemli. Yolumuza kayıpsız devam edip, lider olmak istiyoruz."