Dolar
41.15
Euro
48.00
Altın
3,410.94
ETH/USDT
4,345.60
BTC/USDT
110,002.00
BIST 100
11,344.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’deki Gazze gündemli oturumda Genel Kurul’a hitap ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii'nde "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze'' başlıklı uluslararası konferansın sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşıyor.
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İspanya maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Metin Arslancan  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İspanya maçları aday kadrosu açıklandı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, milli takıma davet edilen oyuncular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

Ay-yıldızlı takımın maç programı şöyle:

4 Eylül Perşembe:

19.00 Gürcistan-Türkiye (Boris Paichadze Ulusal)

7 Eylül Pazar:

21.45 Türkiye-İspanya (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığı'ndan, Türk Savunma Sanayisi Uluslararası Medya Programı
Eski BM Filistin Raportörü Lynk, Gazze için "koruma sorumluluğunun" devreye girmesi gerektiğini söyledi
Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Aslolan terörün arkasındaki unsurların ortadan kaldırılması, bataklığın kurutulmasıdır
İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yoğunluk oluştu

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İspanya maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İspanya maçları aday kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi 223 gün sürdü

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi yaklaşık 15 ay sürdü

İklim değişikliği gölgesinde su krizi: Türkiye'de kuraklık riski nasıl önlenebilir?

İklim değişikliği gölgesinde su krizi: Türkiye'de kuraklık riski nasıl önlenebilir?
Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımı

Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımı
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet