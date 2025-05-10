Konyaspor, sahasında Rizespor’u 2-1 yendi

Konya
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti.
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2. dakikada Sowe'nin ceza sahası dışından şutunda defansa da çarpan topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Grbic topa sahip oldu.
19. dakikada Ndao'nun sağ kanattan yerden ortasında Bjiorlo'nun sert şutu üstten auta gitti.
28. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
47. dakikada Guilherme'nin sağ köşe gönderinde kullandığı korner atışında ceza saha içinde yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda Samet Akaydin'a da çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.
48. dakikada Calusic'in ara pasına hareketlenen Umut Nayir'in uzaktan sert şutunda kaleci Grbic topu kornere çeldi.
71. dakikada Taha Şahin'in ara pasına hareketlenen Varesanovic'in ceza sahası içinde vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
77. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşma yeşil beyazlıların 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
İlhan Palut: "Konyaspor zorlanmadan maçı kazandı"
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, yeşil beyazlıların çok zorlanmadan maçı kazandığını söyledi.
Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, puan ve puanlara çok ihtiyaçları olan maçta istediklerini alamadıklarını dile getirdi.
Takımın bu maça istenilen seviyede hazırlanamadığını sahada gördüğünü anlatan Palut, şunları kaydetti:
"Puan durumu ortada. Bugün bizim puana belki puanlara Konyaspor'dan daha fazla ihtiyacımız olan bir gündü. Maça baktığımız zaman bu önemi görmedim. Puan, puanlar almamız lazımdı. Bu noktada bir agresiflik maalesef takımımızda yoktu. Bunu da sağlayacak kişi teknik direktördür. Konyaspor, kendi standardında bir oyunla çok zorlanmadan maçı kazandı. Bulduğumuz gol değerliydi. Oyunu o dakikadan sonra tutabilseydik maç geri de dönebilirdi. Haftaya yeniden büyük bir final maçına hazırlanacağız. Üzerimizde baskı olacak ve bununla da baş edeceğiz. Konsantre olacağız, sahaya çıkıp savaşacağız."
Recep Uçar: "Çok daha iyi bir konumdayız."
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, aldıkları 3 puanla ligde iyi bir sıralamaya oturduklarını söyledi.
Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin sonuna yaklaştıkları haftada alınan galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi.
Rizespor'un çok önemli oyunculara sahip olduğunu anlatan Uçar, müsabakada iyi direnç gösterdiklerini, Umut Nayir'in golleriyle galip geldiklerini anımsattı.
Uçar, yeşil beyazlıların 46 puana ulaştığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Çok daha iyi bir konumdayız. Son iki maçtaki hedef, yüksek puan alıp ligi ilk 8'de bitirmek. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Konya'ya, bütün taraftarlarımıza, kalbi burayla atan herkese hayırlı uğurlu olsun. Bence bugün itibarıyla artık ileriye umutla bakabileceğimiz bir süreç. İç sahadaki galibiyet serimiz devam ediyor. 6 maç oldu, rekoru da egale ettik. İnşallah Alanya maçıyla bunu 7'ye çıkarırız. Çok güzel, anlamlı, benim için de çok özel bir galibiyet."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.