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Spor, Futbol

Konyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2 golle yendi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.

Serhat Çetinkaya  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Konyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2 golle yendi

Konya

7. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Muriç'in vuruşunda top yandan auta gitti.

17. dakikada Olviera'nın topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmet Oğuz'un vuruşunda top kaleci Gianniotis'te kaldı.

32. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan ortasında kale alanı önünde Da Costa'nın kafa vuruşu kaleci Bernardoni'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

51. dakikada sağ kanattan gelişen pozisyonda Ahmet Oğuz'un pasında, ceza sahasında topla buluşan Robert Muriç'in şutu kaleci Gianniotis kale alanında kontrol etti.

57. dakikada Fall'ın taç atışında topla buluşan Claudio Winck'in ceza sahası önünden şutu kale direğinin dibinden auta gitti.

64. dakikada ev sahibi öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Moreno'nun ceza sahasına ortasında arka direkte topa ayak koyan Cihalleshi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

71. dakikada Cicildau'nun ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta top, kale direğinin yanından auta gitti.

76. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla birlikte ceza sahasına giren Prip'in çaprazdan şutunu kaleci Gianniotis kornere çeldi.

77. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Cikalleshi'nin pasında topla buluşan Guilherme'nin ceza sahası önünden şutunda top ağlarla buluştu.

​​​​​​​Karşılaşma, ev sahibi ekip Konyaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

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