Konyaspor, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Konya
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.
8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında kale sahası içinde iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda top, kaleci Burak Bozan'da kaldı.
14. dakikada sol kanattan atak geliştiren Konyaspor'da Pedrinho, ceza yayı gerisindeki Melih İbrahimoğlu'na topu çıkardı. Bu oyuncun bekletmeden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.
18. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun kaleyi çaprazdan gören noktadan sert şutunda top kale direğinden oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
66. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden ortasında Kramer, topu ağlara gönderdi: 1-0.
72. dakikada Husic'in uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağa hakim oldu.
90+1. dakikada Tunahan Taşcı'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Keyta'nın şutunda top, direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma TÜMOSAN Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.