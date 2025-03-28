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Spor, Futbol

Konyaspor, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Abdullah Doğan  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Konyaspor, Gaziantep FK'yi mağlup etti Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Konya

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında kale sahası içinde iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda top, kaleci Burak Bozan'da kaldı.

14. dakikada sol kanattan atak geliştiren Konyaspor'da Pedrinho, ceza yayı gerisindeki Melih İbrahimoğlu'na topu çıkardı. Bu oyuncun bekletmeden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

18. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun kaleyi çaprazdan gören noktadan sert şutunda top kale direğinden oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

66. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden ortasında Kramer, topu ağlara gönderdi: 1-0.

72. dakikada Husic'in uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağa hakim oldu.

90+1. dakikada Tunahan Taşcı'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Keyta'nın şutunda top, direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma TÜMOSAN Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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