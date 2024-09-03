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Spor, Futbol

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'in Benfica takımına imza atmak için Lizbon'a gitti

Portekiz basını, Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica kulübüne transfer olmak için Lizbon yolunda olduğunu yazdı.

Şenhan Bolelli  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'in Benfica takımına imza atmak için Lizbon'a gitti

Madrid

Abola, Record ve Diario de Noticias gazeteleri, Benfica'nın "sürpriz bir hamle ile Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmeye karar verdiğini" duyurdu.

UEFA Uluslar Ligi için çağrıldığı A Milli Takım kampından izinli olarak ayrılan Kerem Aktürkoğlu'nun özel bir uçakla İstanbul'dan Lizbon'a hareket ettiği bildirildi.

Milli futbolcunun yarın doktor kontrolünden geçmesi ve Benfica kulübü ile imza atması bekleniyor.

Kerem için "Türk Harry Potter" lakabını sık kullanan Portekiz basını, transferden dolayı Benfica'nın Galatasaray'a yaklaşık 11 milyon avro bonservis bedeli vereceğini ve 25 yaşındaki Türk futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağını iddia etti.

Haberlerde yapılan yorumlarda, "Benfica'nın takımda güçlendirmeyi amaçladığı orta sahada sol kanat oyuncusu arayışında çözümü Kerem Aktürkoğlu'ndan yana kullandığı" ifade edildi.

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