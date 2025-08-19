Dolar
40.89
Euro
47.80
Altın
3,338.71
ETH/USDT
4,233.40
BTC/USDT
114,960.00
BIST 100
10,969.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, federasyonun Riva’daki tesislerinde Türkiye Futbol Federasyonu ile Nesine firması arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza törenine katılıyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için Benfica karşısında avantaj arayacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek.

Süha Gür  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için Benfica karşısında avantaj arayacak

İstanbul

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Hollanda'nın Feyenoord takımını elemeyi başarmıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Deplasmandaki ilk müsabakayı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine 5-2 üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırmıştı.

Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefleyecek.

Tek eksik

Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak.

Göztepe müsabakasında kadroya alınmayan Mert Müldür ile Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor.

Benfica ile 7. resmi maç

Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak.

Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoför tutuklandı
MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi teminine ilişkin kura sonuçları açıklandı
İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da

Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için Benfica karşısında avantaj arayacak

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi 21 Ağustos'ta yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi 21 Ağustos'ta yapılacak
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı
Süper Lig'de 2'de 2 yapan Antalyaspor, 9 sezon sonra "ilki" başardı

Süper Lig'de 2'de 2 yapan Antalyaspor, 9 sezon sonra "ilki" başardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet