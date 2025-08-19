Dolar
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, federasyonun Riva’daki tesislerinde Türkiye Futbol Federasyonu ile Nesine firması arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza törenine katılıyor
logo
Spor, Futbol

Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu 22 yaşındaki Malili futbolcu Dorgeles Nene, İstanbul'a geldi.

Ceren Aydınonat  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da

İstanbul

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla sabaha karşı gelen Salzburglu oyuncuya, Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek eşlik etti.

Malili oyuncunun bugün sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi.

