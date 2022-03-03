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Spor, Futbol

Kayserispor, Türkiye Kupası'nda 13 sezon sonra yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'ı 2-1 yenen Yukatel Kayserispor, 13 sezon sonra adını yeniden yarı finale yazdırdı.

Sercan Küçükşahin   | 03.03.2022
Kayserispor, Türkiye Kupası'nda 13 sezon sonra yarı finalde Fotoğraf: Onur Çoban - AA

Kayseri

Bu sezon kupaya 3. turda 3-0'lık Artvin Hopaspor maçıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, 4. turunda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 4-0'la geçti, 5. tur karşılaşmasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'u da 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Bu turda da Fenerbahçe'yi 1-0'la geçen Kayserispor, dün İstanbul'da oynanan çeyrek final maçında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fraport TAV Antalyaspor'u kupa dışına iten Trabzonspor ile yarı finalde karşılaşacak.

13 sezon sonra yarı finalde

Kayseri temsilcisi, 2007-2008 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Bu sezonda çeyrek finalde Gençlerbirliği Oftaşspor'u eleyen Kayserispor, yarı finalde eşleştiği Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0, evinde de 4-1 yenerek adını finale yazdırmıştı.

Final, Gençlerbirliği ile Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynandı ve 0-0 biten maçı penaltı atışlarında 11-10 üstünlük sağlayan sarı-kırmızılı ekip, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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