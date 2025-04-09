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Spor, Futbol

Kayserispor, "son düzlük"teki performansıyla lige tutunuyor

Süper Lig'de 28. maçlar itibarıyla son 9 sezonun 5'inde kümede kalma mücadelesi veren Bellona Kayserispor, son düzlükte topladığı puanlarla ligde kalmayı başarıyor.

Sercan Küçükşahin  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Kayserispor, "son düzlük"teki performansıyla lige tutunuyor

Kayseri

Süper Lig'e çıktığı 2015-2016 sezonunun 28. haftasında 26 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde 15. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, sezonu 34 puanla aynı sırada tamamlayarak lige tutundu.

Kayseri ekibi, 2016-2017 sezonunda da kümede kalma mücadelesi verdi. O sezon 27 puan topladığı 28. hafta sonunda 15. sırada kendisine yer bulan Kayserispor, son maçlarda hanesine yazdırdığı 11 puanla 38 puana ulaşarak 15. sıradaki yerini koruyup kümede kaldı.

Kayserispor, alt sıralardan kurtulamadığı 2019-2020 sezonunda da 28. hafta itibarıyla 25 puan topladı. Sezonu 32 puanla 17. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligden düşmenin kaldırılmasıyla kümede kaldı.

Kötü gidişe 2020-2021 sezonunda da "dur" diyemeyen Kayseri temsilcisi, 28 maçta 31 puan toplayarak averajla 16'ncı sırada kendisine yer buldu. Sezonun kalan bölümünde yakaladığı çıkışla 10 puan toplayan Kayserispor, yine ligden düşmekten son anda kurtuldu.

Bu sezon da kümede kalma mücadelesi veriyor

Bu sezon da lige istediği gibi başlayamayan Bellona Kayserispor, haftalarca küme düşme hattında yer aldı.

Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sergej Jakirovic yönetiminde çıkışa geçen Kayserispor, son haftalarda topladığı puanlarla küme düşme hattının bir basamak üzerine çıktı.

Son 6 maçın 4'ünden sahadan galibiyetle ayrılan geride kalan 28 maçta 33 puan toplayan Kayseri ekibi, bir maç eksikle 15. sıraya yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, düşme korkusu yaşadığı diğer sezonlarda da olduğu gibi bu sezon da "son düzlük"teki çıkışını sürdürerek ligde kalmak istiyor.

Kayserispor, Süper Lig'de kalan maçlarda sahasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Onvo Antalyaspor ve Sipay Bodrum FK ile deplasmanda ise Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor, Galatasaray, Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, düşme korkusu yaşamadığı, 2018-2019 sezonunu 41 puanla 10, 2021-2022 sezonunu 47 puanla 14, 2023-2024 sezonunu da 42 puanla 14. sırada bitirdi.

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