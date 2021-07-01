Kasımpaşa, MSV Duisburg'tan Ahmet Engin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Istanbul
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin'in sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.
Ahmet Engin'in Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.