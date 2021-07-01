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Spor, Futbol

Kasımpaşa, MSV Duisburg'tan Ahmet Engin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Almanya 3. Futbol Ligi temsilcisi MSV Duisburg'tan Ahmet Engin'i transfer etti.

Emrah Oktay   | 01.07.2021
Kasımpaşa, MSV Duisburg'tan Ahmet Engin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Istanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin'in sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Ahmet Engin'in Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı aktarıldı.

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