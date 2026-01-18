Kasımpaşa ile Hesap.com Antalyaspor berabere kaldı

Istanbul
İlk yarı
3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Winck'in kafa vuruşunda kale önünde savunma topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
39. dakikada Kerem Demirbay'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Diabate'nin ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Cuesta, topun ağlarla buluşmasını engelledi. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı bir kez daha sol çaprazda tamamlamak isteyen Diabate'nin şutunda Antalyaspor savunması topu kornere gönderdi.
43. dakikada sağ kanattan Ben Ouanes'in ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktasının solunda topla buluşan Diabate'nin uygun durumdaki şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarı
57. dakikada Ballet'in pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan Saric'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
68. dakikada sol kanatta son çizgiden Samet Karakoç'un kale önüne çevirdiği topa Van de Streek'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, açıyı kapatarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.
84. dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol'un kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda top kaleci Cuesta'da kaldı.
86. dakikada sağ kanattan gelişen atakta çaprazda topla buluşan Ben Ouanes'in geriye çıkardığı pasa Cem Üstündağ'ın yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.
Mücadele, golsüz beraberlikle tamamlandı.
Cenk Tosun ilk kez forma giydi
Kasımpaşa'da yeni transfer Cenk Tosun, Antalyaspor maçında ilk kez forma giydi.
Tecrübeli forvet, müsabakanın 88. dakikasında Ben Ouanes'in yerine oyuna dahil oldu.
Cenk Tosun, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayırıp Kasımpaşa ile sözleşme imzalamıştı.
İrfan Can Kahveci ve Kerem Demirbay ilk 11'de
Kasımpaşa'da yeni transferler İrfan Can Kahveci ve Kerem Demirbay, Antalyaspor maçında ilk 11'de başladı.
Lacivert-beyazlı takımın devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İrfan Can, ilk kez Kasımpaşa formasıyla görev yaptı. Eyüpspor'dan ayrılan Kerem Demirbay da lacivert-beyazlı formayı Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez giydi.
Öte yandan, mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun ile Kamil Ahmet Çörekçi, teknik direktör Emre Belözoğlu'dan şans bekledi.
Vincenzo Montella maçı takip etti
Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor müsabakasını, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tribünden izledi.
Montella, karşılaşma öncesinde Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Ceyhun Kazancı ile bir süre sohbet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.