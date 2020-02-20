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Spor, Futbol

Kasapoğlu Süper Lig'in 23. haftasını değerlendirdi: Bu sezon son derece çekişmeli bir lig maratonu yaşıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Derbi haftası diyebiliriz. Bu sezon son derece çekişmeli bir Süper Lig maratonu yaşıyoruz. Şampiyonluk mücadelesi neredeyse ligimizin yarısı arasında geçiyor." dedi.

Musa Samur   | 20.02.2020
Kasapoğlu Süper Lig'in 23. haftasını değerlendirdi: Bu sezon son derece çekişmeli bir lig maratonu yaşıyoruz

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın merkez binasında yaptığı açıklamada, Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe-Galatasaray, Beşiktaş-Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor gibi şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek maçların oynanacağını hatırlattı.

Ankara'da da Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında başkent derbisi heyecanı yaşanacağına dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Derbi haftası diyebiliriz. Bu sezon son derece çekişmeli bir Süper Lig maratonu yaşıyoruz. Şampiyonluk mücadelesi neredeyse ligimizin yarısı arasında geçiyor. Bu durum son derece memnuniyet verici. Bu tablo, Süper Lig'in kalitesinin arttığını gösteren, kıymetli bir tablodur." ifadelerini kullandı.

Makro hedeflerin asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"En büyük hedefimiz, uluslararası niteliklere sahip, marka değeri dünyayla yarışır seviyelere yükselmiş bir lig meydana getirmektir. Müsabakaların fair play ruhu, kardeşlik içerisinde gerçekleşeceğini biliyorum. Sporcularımız, kulüplerimiz ve taraftarlarımız, Türk futbolunun kaybetmesine, itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir. Sahada rakip, saha dışında ebedi dostuz, kardeşiz. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. İyi olan kazansın."


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