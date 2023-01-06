Dolar
18.76
Euro
19.79
Altın
1,848.60
ETH/USDT
1,251.30
BTC/USDT
16,783.00
BIST 100
5,334.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kanser tedavisi gören eski İtalyan futbolcu Gianluca Vialli, yaşamını yitirdi

Kanser tedavisi gören eski İtalyan futbolcu Gianluca Vialli, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Mutlu Demirtaştan   | 06.01.2023
Kanser tedavisi gören eski İtalyan futbolcu Gianluca Vialli, yaşamını yitirdi

İstanbul

İngiltere basınında yer alan haberlerde, uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören Vialli'nin Londra'da kaldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kariyeri boyunca Cremonese, Sampdoria, Juventus ve Chelsea'de görev yapan Vialli, ulusal ve uluslararası arenada birçok şampiyonluk elde etti. Ülkesinde 2 lig ve 4 İtalya Kupası şampiyonluğu gören eski İtalyan forvet, ayrıca Juventus ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası zaferi yaşadı.

Oynadığı dönemin en etkili forvetleri arasında yer alan Vialli, daha sonra Chelsea ve Watford'da teknik direktörlük yaptı. Vialli, Chelsea'nin başında UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası'nda birer kez şampiyon oldu.

1986 ve 1990 Dünya Kupası'nda forma giydiği İtalya Milli Takımı ile 59 maça çıkan Vialli, 16 gol kaydetti.

Son olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Mancini'nin yardımcılığını yapan Vialli, hastalığı nedeniyle görevden ayrılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DEAŞ'ın infaz timinin yargılandığı davada karar çıktı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Yeni Camii'yi yeniden ibadete açtı
Cuma namazında tüm camilerde yağış için dua edildi

Benzer haberler

Kanser tedavisi gören eski İtalyan futbolcu Gianluca Vialli, yaşamını yitirdi

Kanser tedavisi gören eski İtalyan futbolcu Gianluca Vialli, yaşamını yitirdi

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Ligde 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek
Hatayspor'da hedef ligin ilk yarısını "düşme potasından" uzakta tamamlamak

Hatayspor'da hedef ligin ilk yarısını "düşme potasından" uzakta tamamlamak
Bayern Münih, Daley Blind'i transfer etti

Bayern Münih, Daley Blind'i transfer etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet