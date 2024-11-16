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Spor, Futbol

Kadın futbolunda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide yarın Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'i konuk edecek.

Emrah Oktay  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Kadın futbolunda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

İstanbul

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki maç, saat 14.00'te başlayacak. KArşılaşmayı Hakem Safa Yılmaz yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 8 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertli takım, 24 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakalarda 33 gol atan Fenerbahçe, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Beşiktaş ise 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, topladığı 16 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Ligin 8. haftasında sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi karşısında üst üste ikinci derbi zaferini arayacak.

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