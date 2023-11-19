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Spor, Futbol

Kadın futbolu derbisinde Fenerbahçe, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yarın Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş JK United Payment'ı ağırlayacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Kadın futbolu derbisinde Fenerbahçe, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

İstanbul

Ülker Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Asen Albayrak yönetecek.

Geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 2 yenilgisi olan sarı-lacivertliler 24 puanla 3. sırada bulunuyor. 6 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş JK United Payment ise 20 puanla 5. basamakta yer alıyor.

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