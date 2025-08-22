Dolar
Spor, Futbol

Kadın futbolcuların "II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni" 27 Ağustos'ta yapılacak

Kadın futbolunun teşvik edilmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2024-2025 sezonuna damga vuran performans sahiplerinin ödüllendirileceği "II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni" Ankara'da yapılacak.

Fatih Çakmak  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Kadın futbolcuların "II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni" 27 Ağustos'ta yapılacak

Ankara

Kadın Futbolcular Derneğinden yapılan açıklamaya göre, kadın futbolunda 2024-2025 sezonuna damga vuran oyuncular, Cer Modern-Ankara'da 27 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni'nde ödüllerine kavuşacak.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen organizasyonla dünyada giderek yükselen kadın futbolunun Türkiye'de de teşvik edilmesine ve gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor.

