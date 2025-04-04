Jose Mourinho ve Fenerbahçe ile Galatasaray'dan 2'şer futbolcu PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sarı-lacivertli takımdan 2 ve Galatasaray'dan da 2 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho ile oyuncular Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'da ise futbolcular Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay'ın tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.
Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek kupada yarı finale yükseldiği maçta yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle iki kulübün yanı sıra Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic'in de PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.