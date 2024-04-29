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Spor, Futbol

İtalya Serie A'yı kazanan Inter, taraftarıyla şampiyonluk turu attı

Inter'de şampiyonluğun mimarlarından olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk kutlamalarına Türk bayrağıyla katıldı.

Barış Seçkin  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
İtalya Serie A'yı kazanan Inter, taraftarıyla şampiyonluk turu attı Fotoğraf: Andrea Carrubba/AA

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 2023-2024 sezonunda ipi göğüslemeyi başaran Inter takımı, Milano'da taraftarlarıyla şampiyonluğu kutladı.

Ligde geçen hafta ezeli rakibi ve en yakın takipçisi Milan'ı 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Inter için dün oynanan ve 34. hafta mücadelesi olan Torino maçı sonrasına şampiyonluk turu düzenlendi.

Torino'yu milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenen mavi-siyahlı ekip, maçın ardından şampiyonluk turu için üstü açık otobüslere bindi.

Interli oyuncular ve teknik heyeti taşıyan iki üstü açık otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında ve mavi-siyahlı taraftarların sevgi gösterisi eşliğinde Giuseppe Meazza Stadı'ndan kent merkezindeki Duomo Katedrali'ne kadar Milano caddelerinde şampiyonluk turu attı.

7 yıldır top koşturduğu İtalya Serie A'da ilk şampiyonluk sevincini yaşayan ve performansıyla bu başarının önde gelen isimlerinden olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da kutlamalara Türk bayrağıyla katıldı.

Tur sırasında Türk bayrağını sallayan milli futbolcuya, Interli taraftarların da tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundukları görüldü.

Stattan Duomo Katedrali'ne olan 8 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 9 saatte kateden takımı taşıyan otobüsler, katedralle aynı ismi taşıyan meydanda havai fişek gösterileri ve meşalelerle karşılandı.

İtalyan basınına göre 100 bin kişinin katıldığı şampiyonluk turunda, Inter takımı ve taraftarları, lig tarihinin 20. şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı.

Inter'in, lig şampiyonluğu kupasını, kendi sahasında oynayacağı son lig maçı olan 37. haftadaki Inter-Lazio müsabakasının ardından alması bekleniyor.

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