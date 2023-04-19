İstanbulspor ile Fraport TAV Antalyaspor berabere kaldı

İstanbul
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde İstanbulspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
6. dakikada İstanbulspor öne geçti. Duhaney'in pasında sağ kanatta topla buluşan Eze, ceza sahasına hareketlenen Rroca'ya pasını aktardı. Ceza sahası için sağ çaprazında meşin yuvarlağı kontrol eden Arnavut futbolcu, düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi: 1-0.
17. dakikada Lokilo'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Duhaney, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Helton meşin yuvarlağı bacaklarının arasından kaçırsa da son anda uzanarak topu çizgi üzerinde kontrol etti.
43. dakikada Fraport TAV Antalyaspor beraberlik golünü buldu. Larsson'un ceza yayı önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Fernando geçti. Brezilyalı futbolcu, barajın üzerinden direkt kaleye gönderdiği şutla skora eşitlik getirdi: 1-1.
45. dakikada İstanbulspor yeniden öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Lokilo, arka direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Ba, iyi yükselerek kafayı vurdu ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
51. dakikada Fraport TAV Antalyaspor mücadelede eşitliği yakaladı. Lokilo'nun geri pasında araya giren Güray Vural, sol çaprazdan ceza sahasına giren Wright'a pasını aktardı. Bu futbolcu, açısı dar olmasına karşın kale sahası yan çizgisinden sert bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı: 2-2.
55. dakikada İstanbulspor bir kez daha öne geçti. Erdal Rakip'in hatasında orta sahada topu kapan Rroca, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza yayı önüne çıkardı. Bu noktada topla buluşan Onur Ergün'ün, 2 rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerinden yatarak yaptığı vuruşta, araya girmek isteyen Fredy'e de çarpan top, kaleci Helton'un üzerinden filelere gitti: 3-2.
85. dakikada Fernando'nun kullandığı korner atışında Jensen'in yumrukladığı top Nakajima'da kaldı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği pasta Emrecan Uzunhan topa sert vurdu. Kaleci Jensen'den seken meşin yuvarlağı Bertuğ kontrol etmek isterken, Eze'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
88. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Wright, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek skora eşitlik getirdi: 3-3.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve 2 ekip sahadan 1'er puanla ayrıldı.
"Bugünkü performanstan memnun değilim"
Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, sergiledikleri performansı yeterli bulmadığını söyledi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, maçları çözme problemi yaşadıklarını dile getirdi.
Geçiş oyunu oynayan rakipler karşısında zorlandıklarını vurgulayan Groenendijk, şu ifadeleri kullandı:
"Hata yapıp geri düşüyoruz. Top bizde kalıyor ama bunları fırsatlara çeviremiyoruz. Açıkçası bugünkü performanstan memnun değilim. İç sahada bambaşka bir takım oluyoruz ama deplasmanda bu olmuyor. 3-1 kaybettiğimiz Kasımpaşa maçı aklıma geldi bugün. Buna karşın 3 kez geriye düşüp geri dönen bir takım olduğu için oyuncuları kutluyorum. Son dakikalardaki penaltı ve alınan puan tek sevindirici unsur. Oyuna giren futbolcuların performansından memnunum. Fredy iki golü hazırlayan isim oldu. Deplasman karnemize galibiyet taşımamız gerekiyor. Ligin sonuna geldik. Daha çok çalışmalıyız."
Alt sıralarla puan farkının az olması hakkında da konuşan Groenendijk, "Takımıma tamamen güveniyorum. Şu ana kadar bizim adımıza puan farkı açılamadı. Tüm sezon bu şekilde devam etti. Ancak diğer taraftan bakarsak 11 takım bu yarışın içinde. Profesyonel oyunculardan kurulu bir takımız ve bu ligde kalacağımızdan eminim." diyerek sözlerini tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.