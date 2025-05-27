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Spor, Futbol

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, başarı için istikrarı işaret etti

Onvo Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Başarı için istikrar, sürdürülebilir gelir şart. Emre Belözoğlu'na istediği kadroyu ve istediği bütçeyi verelim. Antalyaspor olarak önümüzdeki sezon sürprizler yaşarız. Emre hocaya o kadar inanıyorum." dedi.

Süleyman Elcin  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, başarı için istikrarı işaret etti Fotoğraf: Süleyman Elcin/AA

Antalya

Boztepe, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sezonun kendileri adına zorlu geçtiğini belirtti.

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Alex de Souza'nın teknik direktörlüğünde sezona başladıklarını anımsatan Boztepe, Brezilyalı çalıştırıcının takımla uyuşmadığını, bu nedenle yollarını ayırdıklarını dile getirdi.

Boztepe, Emre Belözoğlu ile yola devam ettiklerini ve güzel sonuçlar alarak ligin sonuna geldiklerini kaydetti.

Kulübü iki yıl önce 22 milyon avro borçla devraldıklarını aktaran Boztepe, an itibarıyla borcun 33 milyon avro civarında olduğu bilgisini verdi.

Kulübün federasyon ve yayıncı kuruluştan gelen gelirlerinin temlik altında olduğunu ve bu nedenle neredeyse hiç gelirlerinin olmadığını vurgulayan Boztepe, olumsuz ekonomik tabloya rağmen büyük bir çabayla 2 yıldır kulübü bir şekilde güvenli limana yanaştırmayı başardıklarını dile getirdi.

Basında Eyüpspor'un teknik direktör Emre Belözoğlu'na teklifte bulunduğu yönünde haberler çıktığını anlatan Boztepe, "Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, her toplantıda 'Futbolu düzeltmemiz gerekiyor. Etik değerler ve ahlaki değerlerde birleşip futbol anayasasını tekrar yazmamız gerekiyor' diye vurgular yapıyor. Bunları konuşurken hala sözleşmesi devam eden bir hocaya teklifte bulunulmasını çok etik bulmuyorum. İnşallah bu süreç doğru değildir. Basından duyduğum haberler nedeniyle konuşmak istedim." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunu 29 kişiden 15'e düşürmek istediğini belirten Boztepe, bunu da gerçekten kulübe zaman ayıran, maddi destekte bulunan kişileri yönetimde bulundurmak için yapacağını kaydetti.

Boztepe, Trabzonspor galibiyetiyle ligi 47 puanla sonlandırmak istediklerini ifade etti.

Gelecek yıl için yol haritalarını belirlediklerini aktaran Boztepe, "Öncelikle mevcut futbolcu, teknik heyet ve personellerimizin maddi yükümlülüklerini kısa sürede bitirmek istiyoruz. Sigorta ve vergi borçlarını sıfırlamak istiyoruz. Transfer engelini açtıktan sonra da transfer çalışmalarına başlamak istiyoruz. Hedefimiz 2 Temmuz'da yeni takımımızın kampa hazır şekilde başlaması." diye konuştu.

Basın mensuplarının, Emre Belözoğlu'nun Eyüpspor maçının ardından "Benim Antalyaspor'u daha güçlü yapacak isteklerim var. Bunlar olursa görevime devam edeceğim." açıklamasını hatırlatması üzerine Boztepe, şunları kaydetti:

"Emre Belözoğlu çok hırslı bir karakter. İyi oynarken 2 gol yemesi sinirlerini bozdu. İstediği galibiyeti alamadı. Çok başarılı olmak istiyor. Hocalar kulüpte finansal yönetim, bir düzen isteyecek. Bu açıklamaları orada yapmayıp beraber konuşsak daha mı iyi olurdu, evet. Düzgün, karakterli bir adam. Kendisini ciddi anlamda seviyorum. Bazı konularda da haksız değil. Bizim burada bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Başarı için istikrar, sürdürülebilir gelir şart. Emre Belözoğlu'na istediği kadroyu kurup, istediği bütçeyi sağlayalım. Antalyaspor olarak önümüzdeki sezon sürprizler yaşarız. Emre hocaya o kadar inanıyorum."

Boztepe, Emre Belözoğlu ile toplantı yapacaklarını ve bu toplantıda çalışmalarını, planlarını anlatacaklarını, bu doğrultuda da bir karar vereceklerini dile getirdi.

Transfer engelini kaldırmalarının şart olduğuna dikkati çeken Boztepe, bir Alman firması ile 10 yıllık bir sponsorluk anlaşması imzalamak için karşılıklı çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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