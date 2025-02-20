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Spor, Futbol

İsmet Taşdemir yönetimindeki Kocaelispor, savunmasıyla dikkati çekiyor

Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor, teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde savunma hattında dikkat çekici bir performans sergiliyor.

Şahin Oktay  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
İsmet Taşdemir yönetimindeki Kocaelispor, savunmasıyla dikkati çekiyor

Kocaeli

Deneyimli teknik adamın göreve gelmesinin ardından yeşil-siyahlı ekip, az gol yiyen ve kalesinde rakibe pozisyon vermeyen bir takım haline geldi.

Savunma güvenliğini güçlendiren Taşdemir'in ekibi, 22. haftada deplasmandaki 1-1'lik Erzurumspor FK beraberliğinin ardından kalesini gole kapattı.

Son 3 karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermeyen Kocaeli ekibi, bu süreçte Amed Sportif Faaliyetleri'i 1-0, Manisa Futbol Kulübü ile Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0'lık skorlarla yendi.

8 takımdan 6'sı gol atamadı

Kocaelispor, Taşdemir yönetiminde Trendyol 1. Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada kalesinde 2 gol gördü.

Bu süreçte 6 takıma karşı kalesinde geçit vermeyen Kocaelispor'un filelerini yalnızca 2 takım sarsabildi.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin 20. haftasında Gençlerbirliği'yle deplasmanda oynanan mücadeleyi 1-0 kaybederken, Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Kocaeli temsilcisi, karşılaştığı Alagöz Holding Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler, Manisa Futbol Kulübü ve Ahlatcı Çorum FK'ye ise gol sevinci yaşatmadı.

Gol yeme oranı düştü

Ertuğrul Sağlam ve bir maçta görev yapan Aydın Günaydın döneminde maç başına 1,05 gol yeme istatistiğiyle oynayan Kocaelispor, ligde yaptığı 17 karşılaşmada kalesinde 18 gol gördü.

İsmet Taşdemir'in çalıştırdığı Kocaelispor ise ligde oynadığı 8 maçta 2 gol yedi. Bu dönemde yeşil-siyahlı ekibin maç başına gol yeme oranı 0,25 oldu.

Deneyimli teknik adam yönetiminde savunma hattındaki performansıyla taraftarına güven veren Kocaelispor, Süper Lig hedefine emin adımlarla yürüyor.

Ligin 17. haftasında 35 puanla ilk sırada yer alan Kocaelispor'un en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı 2'ydi.

İsmet Taşdemir'in göreve gelmesinin ardından yeni dönemde çıktığı 8 maçta 19 puan toplayan Kocaelispor, ikinci sıradaki takımla arasındaki puan farkını 8'e çıkararak zirvedeki konumunu sağlamlaştırdı.

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