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Spor, Futbol

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Mersin'de Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Mustafa Ünal Uysal, İlyas Gün  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Mersin/Samsun

Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde çıktığı 29 karşılaşmada 30 puan toplayan ve 18. sırada bulanan Hatayspor, rakip fileleri 33 kez havalandırırken, kalesinde 40 gol gördü.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde üst sıralara çıkmak isteyen Hatay ekibi, seyircisi önünde 36 puanla 11. sıradaki Samsunspor karşısında galibiyet arayacak.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

Karadeniz ekibinde Mouandilmadji dışında eksik oyuncu bulunmuyor

Ligde çıktığı 29 karşılaşmada 36 puan toplayan Samsun ekibi rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 38 gol gördü.

Kırmızı-beyazlı ekip, Hatayspor'u deplasmanda mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Marius Mouandilmadji dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı, Yılport Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

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