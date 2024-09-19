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Spor, Futbol

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK ile karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mersin'de Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Mustafa Ünal Uysal  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK ile karşılaşacak

Mersin

Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı 5 maçta 2 puan toplayan Hatayspor, bu sezon rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde 9 gol gördü.

Hatayspor, ligde 3 puanla 16. sırada bulunan rakibi Bodrum FK karşısında galibiyetle tanışmak istiyor.

Bordo-beyazlı ekip bugün Mersin Stadı'ndaki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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