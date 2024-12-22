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Spor, Futbol

Hatayspor Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Mersin'de Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Serkan Avci  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Hatayspor Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Mersin

Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Hatayspor, ligde çıktığı 15 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Geçen hafta sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip sezonun ilk galibiyetini alan Adana Demirspor ise 2 puanla 19. sırada bulunuyor.

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