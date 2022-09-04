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Spor, Futbol

Hatayspor sahasında Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 5 haftasında Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı.

Salim Taş   | 04.09.2022
Hatayspor sahasında Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı Fotoğraf: Cem Genco - AA

Hatay

21. dakikada Hatayspor öne geçti. Lobjanidze'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan El Kaabi, müsait durumdaki Onur Ergün'ü gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

30. dakikadaki Hatayspor kontratağanında Lobjanidze'nin pasına hareketlenen Varga'nın arka direkte şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

33. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahası içerisine yerden yaptığı ortayı Adana Demirspor savunması uzaklaştırmak isterken, top Lobjanidze'nin kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

37. dakikada sağ kanattan Faletti'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Varga'nın vuruşunda, top direkten döndü. Dönen top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

38. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

46. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın şutunda, kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

53. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin yanından auta gitti.

76. dakikada Lobjanidze'nin pası sonrası ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Boudjemaa'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

85. dakikada ceza sahası içine yapılan ortaya Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

90+2 dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde yaşanan karambolde Tayyip Talha Sanuç topu ağlarla buluşturdu ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker, elle oynandığı gerekçesiyle golü iptal etti.

90+8 dakikada Adana Demirspor beraberliği buldu. Ceza sahası içine yapılan ortaya arka direkte Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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