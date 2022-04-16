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Spor, Futbol

Hatayspor ile Sivasspor haftayı 1'er puanla kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor, 1-1 berabere kaldı.

Salim Taş   | 16.04.2022
Hatayspor ile Sivasspor haftayı 1'er puanla kapattı Fotoğraf: Cem Genco / AA

Hatay

9. dakikada sol kanattan Onur Ergün'ün ortasında ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda savunma oyuncularına çarpan top kornere çıktı.

27. dakikada Demir Grup Sivasspor, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Adekugbe, ceza alanının sağ çaprazında topa eliyle müdahale etti. Pozisyon sonrası VAR odasının uyarısı üzerine hakem Ozan Ergün, Adekugbe'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada Ziya Erdal'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.

36. dakikada Diouf'un pasında savunma arkasına sarkan El Kaabi'nin sert şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü; meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

İlk 45 dakikalık bölüm Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Sivasspor'un Gradel ile sol kanattan geliştirdiği atakta kale önüne yaptığı ortada topla buluşan Ulvestad'ın vuruşunda kaleci Munir topu uzaklaştırdı.

53. dakikada sağ kanatta Ahmet Oğuz'un son çizgiden ortasını yapmak istediği topa Adekugbe ayak koydu. Ceza sahası dışına doğru açılan topu önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda kaleci Munir, son anda topu kornere çeldi.

61. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sadık Baş'ın ortasında ceza alanı içinde topun gelişine vuran Benzia'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

71. dakikada sağ kanatta El Kaabi'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Benzia'nın şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, gole izin vermedi.

74. dakikada Fajr'in ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Munir'den döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Ziya Erdal'ın vuruşunda Munir bir kez daha topu uzaklaştırdı.

88. dakikada Sivasspor'un sol kanattan gelişen atağında Sefa Yılmaz'ın pasında topu alan Yatabare'nin ceza alanı yan çizgisinden çektiği sert şutta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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