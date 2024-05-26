Hatayspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'u Mersin'de 2-0 yendi. Hatayspor, rakiplerinin puan kaybetmesiyle ligde kaldı.
Mersin
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor maçı Mersin Stadı'nda gerçekleşti.
İlk yarı
4. dakikada Hatayspor öne geçti. Ceza sahasının sağında topu kazanan Kamil Ahmet Çörekçi, meşin yuvarlakla içeriye kadar girdi. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'in çıkardığı topu önünde bulan Dele-Bashiru'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
5. dakikada sol kanatta kazandığı topla çizgiye kadar inen Minchev'in ceza sahası içerisine ortasında meşin yuvarlakla buluşan Muammer Sarıkaya'nın vuruşunda, top üstten auta gitti.
13. dakikada Shelvey'e baskı yaparak topu kazanan Ömer Faruk Beyaz'ın ceza yayı dışından sert vuruşunda, kaleci Tarık Çetin topu tokatlayarak çıkardı. Yeniden topla buluşan Ömer Faruk tekrar kaleyi yokladı, meşin yuvarlak defansa çarparak uzaklaştı.
16. dakikada savunmadan gelen uzun pasla topla buluşan Stranberg'in ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
34. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Dele-Bashiru, müsait pozisyondaki Ömer Faruk Beyaz'a topu çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Hatayspor 1-0 önde kapattı.
İkinci yarı
57. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Görkem Sağlam'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Cemali Sertel'in ortasında topu kafayla kaleye gönderen Strandberg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
73. dakikada Cemali Sertel'in taç atışında topla buluşan Dele-Bashiru, sol kanattan ceza sahası içerisine kadar girerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, kaleci Tarık Çetin topu ayaklarıyla kornere attı.
90+2. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Alikulov'un sert şutunda, Erce Kardeşler topu kornere çeldi.
Karşılaşmayı Hatayspor 2-0 yendi.
Bu sonuçla Hatayspor rakiplerinin puan kaybetmesi üzerine ligde kalmayı başardı.
Çaykur Rizespor yoluna İlhan Palut ile devam edecek
Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Deneyimli ve başarılı teknik direktör İlhan Palut için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek. Teknik direktörümüz İlhan Palut'u yeniden tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
"Hatay, takımdaki tüm onurlu futbolcuların da şahsi meselesi oldu"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hatay benim şahsi meselemdir" sözlerini hatırlattı.
Pulat, takımda herkesin Hatay halkı için mücadele ettiğine işaret ederek, "Hatay, bir Nijeryalı'nın, Kongolu'nun, Cezayirli'nin, Fransız'ın, Trabzonlu'nun, Batmanlı'nın ve takımdaki tüm onurlu futbolcuların da şahsi meselesi oldu" ifadesini kullandı.
"Hatay'a armağan olsun"
Hatay'ın Süper Lig'de kalmasına değinen Pulat, şunları kaydetti:
"Bu galibiyet, bugün konteynerlerde heyecanla bizi izleyen, dualar gönderen, 100 otobüs buraya gelen, buradan gelecek bir mutlu haber için gözyaşlarını tutamayan Hataylı hemşehrilerime armağan olsun. O kadar mutluyum ki; ilk Gaziantep FK maçında 'Ben buraya problem üretmeye değil, çözümler bulmaya geldim' dedim. Bir gece 01.30'da açılan bir telefonla buraya sabah 06.00'da geldim. Hatay gerçekten hayatımda her zaman çok ayrı yeri olan ve borçlu olduğum bir şehir. Hatay halkının yüzünü biraz güldürebildiysem, biraz acılarını unutturabildiysem benim için en büyük prim de sözleşme de kariyer de bu. Bunun haricinde hiçbir şey umrumda değil. Hatay'a armağan olsun."
"Bugün Hatayspor daha hazır, hedefe kilitlenmiş bir görüntü verdi ve kazandılar"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor'da teknik direktörü İlhan Palut, ligin son haftasında birçok takımın kritik karşılaşmalar oynadığını söyledi.
Palut, sezon boyunca Avrupa kupalarına gitme iddialarını sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Avrupa iddiasını uzun süre sürdürebildiğimiz bir sezonda, bir önceki periyottaki 3 maçta maalesef kırılma anları, son dakika golleriyle bir şekilde uzaklaştık ve bugünkü maça geldik. Bugün de iyi mücadele etmek istiyorduk. Takımda birçok eksiğimiz vardı ama ona rağmen sahaya sürdüğüm oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Böyle durumlarda, takım ve teknik adam olarak motivasyonu en 'top' haline ulaştırmakta zorlanıyoruz. Bugün Hatayspor daha hazır, hedefe kilitlenmiş bir görüntü verdi ve kazandılar. Onları tebrik ediyorum. Bir sezon bitti. Galatasaray'ı kutluyorum. Küme düşen takımlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Oyuncalarıma da sezonda göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum."
"İnşallah önümüzdeki sezon Hatayspor'umuz daha iyi olacak"
Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay için sevinçli, mutlu ve gururlu bir akşam yaşadıklarını söyledi.
Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden sporcu ve vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, şöyle konuştu:
"Zorlu bir sezon geçti. Tabii bu sezonda biz maçlarımızı burada (Mersin) oynadık. Takımımız yer yer deplasmanlara gitti ama şükür Süper Lig'de kalmayı başardık. Başta yönetim olmak üzere Volkan Bey (Demirel) dahil teknik direktörlerimize, şimdiki teknik direktörümüze (Özhan Pulat) ve tüm futbolcularımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Onları kutluyorum. İnşallah önümüzdeki sezon Hatayspor'umuz daha iyi olacak. Bunun için hep beraber tüm Hataylılar olarak gayret göstereceğiz, destek vereceğiz."
Mehmet Öntürk: "Bugün Hatay halkının bayramı"
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de "asrın felaketi"nin ardından Hatay olarak iyi ve güzel günlere ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.
Hatayspor'un yönetimi, futbolcuları ve taraftarını tebrik eden Öntürk, şöyle devam etti:
"Bugün Hatay halkının bayramı. Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah şehrimizi ayağa kaldıracağız. Spor kulübümüz de motivasyonumuz, birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz olacak. Bu takım, 6 Şubat'tan bugüne kadar ciddi sıkıntılar çekti. Kendi şehrinde futbolunu oynayamadı, Mersin'e geldi. Sizler (taraftar) büyük cefa çektiniz. Geldiniz, buralarda destek verdiniz. Allah razı olsun. En önemlisi Hatay kazandı. Birlik ve beraberlik kazandı. Şimdi inşallah bu takımı daha kurumsal bir hale getireceğiz. Borçsuz, harçsız, ligde sürekli kalan ve başarılar elde eden bir takım halinde getireceğiz inşallah. Bunun için her türlü çalışmayı yapacağız."
Öntürk, depremin ardından takımda kalarak Hatayspor'da mücadele eden eski teknik direktör Volkan Demirel'e teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Volkan hoca takıma büyük destek verdi. Ailesini bıraktı. Geldi, çalıştı. Onun yerine Özhan hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Hiç mağlubiyeti yok. Hatay onun emeğini de hiçbir zaman unutmayacak. Yönetim de elinden geleni yaptı, mücadele etti, sahip çıktı. Masöründen sağlık ekibine kadar takımın tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Futbolcuların da hepsinin alnından öpüyorum. Bugün güzel bir gün."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.