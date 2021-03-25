Euro
9.43
Dolar
7.91
BIST 100
1,413.86
Altın
1,733.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Hatay Stadı açılışında planlanan Hatayspor-Fenerbahçe maçı Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Yapımı tamamlanan 25 bin kişilik Hatay Stadı'nın açılışında oynanması planlanan Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe özel maçının, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Lale Köklü Karagöz   | 25.03.2021
Hatay Stadı açılışında planlanan Hatayspor-Fenerbahçe maçı Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Hatay

Kulüpten yapılan açıklamada, özel karşılaşmanın 27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da planlandığını anımsatıldı.

Maçın iptal edildiği belirtilen açıklamada, "27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Kovid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Kolombiya'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti
Avusturya’da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bölgesel karantina uygulaması başlatılacak
Hindistan, Oxford-AstraZeneca aşı ihracatını 'ülke içinde ihtiyaç' gerekçesiyle durdurdu

Benzer haberler

Hatay Stadı açılışında planlanan Hatayspor-Fenerbahçe maçı Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Hatay Stadı açılışında planlanan Hatayspor-Fenerbahçe maçı Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Fenerbahçe'de bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'de 3 futbolcu daha Kovid-19 pozitif

Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları açıklandı

Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları açıklandı
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm