Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan “8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri”ne ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin ilk Malili oyuncusu Dorgeles Nene

Fenerbahçe'nin 2025-26 sezonu kadro planlaması çerçevesinde transferini duyurduğu Malili futbolcu Dorgeles Nene, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki ilk Malili futbolcu oldu.

Bozhan Memiş  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Fenerbahçe'nin ilk Malili oyuncusu Dorgeles Nene

İstanbul

Transfer çalışmaları kapsamında John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin ve Nelson Semedo ve geçen sezon kiralık forma giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, son olarak Avusturya'nın Salzburg ekibinde forma giyen Dorgeles Nene'yi renklerine bağlayarak hücum hattını destekledi.

201. yabancı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 201. yabancı futbolcu olarak da kayıtlara geçti.

Mali ekiplerinden Guidars'ta futbola başlayıp Avusturya'nın Salzburg takımına transfer olan Nene, sırasıyla Liefering, Ried ve Westerlo'da kiralık oynadı.

Salzburg'un geride kalan 2 sezonda değişilmez isimleri arasına giren genç oyuncu, bu periyotta 80 resmi maça çıktı.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihindeki ilk Malili futbolcu oldu.

Ali Koç'un başkanlığındaki 110. transfer

Fenerbahçe, Dorgeles Nene transferiyle Ali Koç başkanlığındaki 69'u yabancı, 110. transferini yaptı.

Sofyan Amrabat ile geçen sezon transferde "dalya" diyen başkan Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Milan Skriniar'ı, sarı-lacivertli renklere bağladı.

Bu sezon John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin ve Nelson Semedo ile anlaşan Fenerbahçe, Nene ile Ali Koç yönetimindeki 110. transferine imza attı.

Ali Koç'un başkanlığı dönemindeki transferler şöyle:

Sezon
Oyuncu
Ülke
2018-19
Victor Moses
Nijerya
"
Yassine Benzia
Cezayir
"
Jailson
Brezilya
"
Miha Zajc
Slovenya
"
Michael Frey
İsviçre
"
Andre Ayew
Gana
"
İslam Slimani
Cezayir
"
Diego Reyes
Meksika
"
Tolgay Arslan
-
"
Harun Tekin
-
"
Berke Özer
-
"
Barış Alıcı
-
"
Ferdi Kadıoğlu
-
"
Sadık Çiftpınar
-
"
Tolga Ciğerci
-
"
Serdar Aziz
-
2019-20
Luiz Gustavo
Brezilya
"
Vedat Muriç
Kosova
"
Zanka
Danimarka
"
Adil Rami
Fransa
"
Allahyar Sayyadmanesh
İran
"
Max Kruse
Almanya
"
Simon Falette
Gine
"
Garry Rodrigues
Yeşil Burun Adaları
"
Deniz Türüç
-
"
Altay Bayındır
-
"
Yasir Subaşı
-
"
Mevlüt Erdinç
-
"
Murat Sağlam
-
"
Emre Belözoğlu
-
2020-21
Marcel Tisserand
Demokratik Kongo
"
Dimitris Pelkas
Yunanistan
"
Mauricio Lemos
Uruguay
"
Attila Szalai
Macaristan
"
Kemal Ademi
İsviçre
"
Bright Osayi-Samuel
Nijerya
"
Diego Perotti
Arjantin
"
Mame Thiam
Senegal
"
Filip Novak
Çekya
"
Enner Valencia
Ekvador
"
Papiss Cisse
Senegal
"
Jose Sosa
Arjantin
"
Ally Samatta
Tanzanya
"
İrfan Can Kahveci
-
"
Mesut Özil
-
"
Nazım Sangare
-
"
İsmail Yüksek
-
"
Sinan Gümüş
-
"
Mert Hakan Yandaş
-
"
Caner Erkin
-
"
Gökhan Gönül
-
"
Barış Sungur
-
2021-22
Mergim Berisha
Almanya
"
Min-jae Kim
Güney Kore
"
Miguel Crespo
Portekiz
"
Max Meyer
Almanya
"
Diego Rossi
Uruguay
"
Steven Caulker
Sierra Leone
"
Burak Kapacak
-
"
Serdar Dursun
-
"
Çağtay Kurukalıp
-
2022-23
Jayden Oosterwolde
Hollanda
"
Ezgjan Alioski
Makedonya
"
Luan Peres
Brezilya
"
Joao Pedro
İtalya
"
Bruma
Portekiz
"
Michy Batshuayi
Belçika
"
Lincoln
Brezilya
"
Willian Arao
Brezilya
"
Gustavo Henrique
Brezilya
"
Lamine Diack
Senegal
"
Joshua King
Norveç
"
Samet Akaydin
-
"
Emre Mor
-
"
İrfan Can Eğribayat
-
"
Tiago Çukur
-
"
Emre Demir
-
2023-24
Ryan Kent
İngiltere
"
Edin Dzeko
Bosna Hersek
"
Alexander Djiku
Gana
"
Sebastian Szymanski
Polonya
"
Dusan Tadic
Sırbistan
"
Rodrigo Becao
Brezilya
"
Fred
Brezilya
"
Omar Fayed
Mısır
"
Dominik Livakovic
Hırvatistan
"
Leonardo Bonucci
İtalya
"
Rade Krunic
Bosna Hersek
"
Çağlar Söyüncü
-
"
Umut Nayir
-
"
Bartuğ Elmaz
-
"
Mert Müldür
-
"
Cengiz Ünder
-
2024-25
Allan Saint-Maximin
Fransa
"
Youssef En-Nesyri
Fas
"
Sofyan Amrabat
Fas
"
Filip Kostic
Sırbistan
"
Anderson Talisca
Brezilya
"
Diego Carlos
"
"
Milan Skriniar
Slovakya
"
Ognjen Mimovic
Sırbistan
"
Oğuz Aydın
-
"
Levent Mercan
-
"
Cenk Tosun
-
"
Yiğit Fidan
-
2025-26
Jhon Duran
Kolombiya
"
Archie Brown
İngiltere
"
Nelson Semedo
Portekiz
"
Dorgeles Nene
Mali
"
Tarık Çetin
-

Fenerbahçe tarihindeki yabancı futbolcular

Fenerbahçe'nin Nelson Semedo da dahil olmak üzere 118 yılda kadrosuna dahil ettiği 200 yabancı futbolcu ülkelerine göre şöyle:

Brezilya (30): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca.

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer.

Portekiz (8): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma, Nelson Semedo.

Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde.

Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack.

Sırbistan (6): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic, Ognjen Mimovic.

Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka".

Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitris Pelkas.

Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel.

Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.

Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku.

İngiltere (4): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent, Archie Brown

İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi.

Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin.

Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.

Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed.

İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci.

Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti.

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter.

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov.

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni.

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado.

Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi.

Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski.

Slovakya (3): Miroslav Stoch, Martin Skrtel, Milan Skriniar.

Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic.

Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic.

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev.

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi.

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia.

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen.

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla.

İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh.

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc.

Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette.

Çekya (2): Michal Kadlec, Filip Novak.

Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai.

Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski.

Güney Afrika (1): John Moshoeu.

İsrail (1): Haim Revivo.

Meksika (1): Diego Reyes.

Kosova (1): Vedat Muric.

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues.

Ekvador (1): Enner Valencia.

Kongo (1): Marcel Tisserand.

Tanzanya (1): Mbwana Samatta.

Güney Kore (1): Min-jae Kim.

Sierra Leone (1): Steven Caulker.

Belçika (1): Michy Batshuayi.

Norveç (1): Joshua King.

Kolombiya (1): Jhon Duran

Mali (1): Dorgeles Nene

Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç, bu nedenle listeye kaydedilmedi. Brezilyalı Marco Aurelio'ya ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede yer verilmedi.

