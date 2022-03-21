Dolar
14.83
Euro
16.35
Altın
1,933.80
ETH/USDT
2,920.00
BTC/USDT
41,495.00
BIST 100
2,174.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da İş Dünyası GES ve Sulama Kanalları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti

Ali Korkmaz   | 21.03.2022
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti

İzmir

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, görevinden ayrıldı.

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldır kulüp başkanlığı görevi yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübünün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır.”


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakaları tüm illerde azaldı
İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak
Çin'de geçen hafta karantinaya alınan Şıncın'da işletmeler yeniden faaliyete geçti
Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 milyonu geçti

Benzer haberler

Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri yarın satışa sunulacak

Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri yarın satışa sunulacak

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti

UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'ye görev

UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

UEFA'dan Türk gözlemcilere görev
A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e gitti

A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e gitti
Trabzonspor'da hedef çifte kupa

Trabzonspor'da hedef çifte kupa