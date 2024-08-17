Göztepe karşısında 2-0'ı koruyamayan Fenerbahçe, İzmir'den 1 puanla dönüyor

İzmir
İlk Yarı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk yarısını konuk ekip, 2-0 üstün bitirdi.
Müsabakanın 17. dakikasında Dzeko'nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta Osayi-Samuel'in kafa vuruşunda top, kaleci Arda'da kaldı.
18. dakikada Dennis'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Doğan Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
30. dakikada Göztepe'de Romulo'nun filelere gönderdiği topun ardından hakem Kadir Sağlam VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi. Atağın başlangıcında Kubilay Kanatsızkuş'un rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren Kadir Sağlam, golü geçerli saymadı.
44. dakikada ceza sahasında çapraz pozisyonda topla buluşan Osayi-Samuel'in şutunda, kaleci Arda topu kornere uzaklaştırdı.
45+1. dakikada ceza sahası içinde Djalma ile ikili mücadeleye giren Osayi Samuel'in yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. 45+3. dakikada penaltıyı kullanan Dzeko, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
45+7. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Szymanski'nin pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.
İlk 45 dakikalık bölümü Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.
İkinci Yarı
Müsabakanın 61. dakikasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan En-Nesyri'nin şutunda, kaleci Arda'nın tokatladığı meşin yuvarlağı Koray uzaklaştırdı.
68. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan Tijanic'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Koray Günter'in kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-2.
82. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest atışı kullanan Tijanic'in vuruşunda, kaleci Livakovic topu kornere uzaklaştırdı.
90+5. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Taha'nın sağ kanattan yaptığı ortada Juan, topu göğsüyle Romulo'nun önüne indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.
Fenerbahçe, üstünlüğünü koruyamadı
Lige Adana Demispor'u 1-0 yenerek başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
Takımının ikinci golünü atan Youssef En-Nesyri, ligde Fenerbahçe formasıyla ilk maçında golle tanıştı.
Göztepe, ikinci haftada da galibiyetle tanışamadı
Sezona deplasmanda Antalyaspor beraberliğiyle başlayan ligin yeni ekiplerinden Göztepe, ikinci haftada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e veda ettiği 2021-2022 sezonu dahil üst üste 16. lig maçını galibiyet alamadan tamamladı.
Koray Günter sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligdeki ilk golünü atarken, Romulo da sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'deki ilk golüne imza attı.
Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı
İkinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek tribündeki Fenerbahçeli taraftarların yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı.
Koç'un deplasman tribününe alınmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar olduğu için tribüne gittiği öğrenildi.
İkinci yarı başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra deplasman tribününden ayrılan Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada birisinden aldığı darbeyle yere düştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe döndü.
Müsabaka, bu sırada bir süre durdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.