Giresunspor, Sivasspor'u konuk edecek

Giresun/Sivas
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Karadeniz temsilcisi, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 yenilgi sonucunda topladığı 35 puanla 16. sırada yer alıyor.
Yeşil-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor karşısında galip gelerek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.
GZT Giresunspor'da sakatlıkları bulunan Zeki Yavru, Arda Kılıç ve sakatlıktan çıkarak bireysel çalışmalara başlayan Erol Can Akdağ, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Yeşil-beyazlılarda orta saha oyuncusu Flavio'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
Sivasspor galibiyet peşinde
Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgiyle 40 puan toplayan ve 11. sırada yer alan Sivasspor, 35 puanla 16. sırada bulunan GZT Giresunspor karşısında galibiyet arayacak.
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Leke James, Samba Camara, Moussa Konate, Koray Altınay ve Ziya Erdal, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.