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Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Zeynel Soyuer, son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Zeynel Soyuer'in (85) cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Fatih Çakmak  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Zeynel Soyuer, son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Gençlerbirliği'nin 1959-1971 yılları arasında 12 yıl boyunca kesintisiz formasını giyen, yine 1972-1974 yılları arasında başkent ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan ve forvet oynadığı maçlardaki hızından dolayı "Rüzgarın oğlu" lakabını alan Soyuer için Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Törene kulüp başkanı Osman Sungur, yönetim, divan, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri, Gençlerbirliği Eski Futbolcular Derneği üyeleri, altyapı antrenörleri ve futbolcuları, kulüp personeli, taraftarlar ile Soyuer'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Sungur, törende yaptığı konuşmada, "Zeynel ağabeyimizin kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Kendisini buradan uğurlamamızın büyük bir önemi var. Çünkü bu tesisler inşa edilirken çok büyük emeklerde bulunanlardan birisidir. Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Zeynel Soyuer'in naaşı Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

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