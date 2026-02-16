Dolar
43.71
Euro
51.85
Altın
4,978.23
ETH/USDT
1,948.10
BTC/USDT
67,831.00
BIST 100
14,339.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Levent Şahin getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük görevine Levent Şahin'i getirdi.

Halil İbrahim Avşar  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Levent Şahin getirildi

Ankara

Çaykur Rizespor maçı sonrası Metin Diyadin ile yollarını ayıran başkent ekibi, Levent Şahin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için tecrübesi ve vizyonuyla hedeflerimize giden yolda, camiamızı yakından tanıyan Levent Şahin ile 1,5 yıllığına anlaşmış bulunmaktadır. Teknik direktörümüz Levent Şahin ve ekibine 'hoş geldin' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Levent Şahin, bu sezon Gençlerbirliği'nde görev alan 4. teknik direktör oldu. Başkent temsilcisini, bu sezon Metin Diyadin dışında Hüseyin Eroğlu ve Volkan Demirel çalıştırdı.

Kariyerinin önemli bir bölümünde yardımcı antrenörlük yapan Levent Şahin, ikinci kez Süper Lig'de teknik direktörlük görevini üstlenecek. 52 yaşındaki Şahin, 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig'de Adanaspor'u çalıştırmıştı.

Şahin, Gençlerbirliği'nin son anda Süper Lig'de kaldığı 2008-09 sezonunda, teknik direktör Samet Aybaba'nın yardımcılığını yaptı.

Son olarak geçen yıl Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında Fatih Terim'in ekibinde yer alan Şahin, kariyerinde Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nda da yardımcı antrenörlük görevinde bulundu.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de 23 puanla 11. sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ ve Edirne'de sağanak etkili oldu
Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı
İçişleri Bakanlığından kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
DMM, "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasını yalanladı
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trendyol Süper Lig'de 24 ve 25. hafta maç programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 24 ve 25. hafta maç programı belli oldu

Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Levent Şahin getirildi

Trabzonspor'da Onuachu kendini aştı

Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi

Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi
Süper Lig'de 'Haliç derbisi' oynanacak

Süper Lig'de 'Haliç derbisi' oynanacak
Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet