Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,008.30
BTC/USDT
91,038.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nde kupa maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 2 Aralık Salı günü deplasmanda Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Halil İbrahim Avşar  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Gençlerbirliği'nde kupa maçı hazırlıkları başladı

Ankara

Kulübün açıklamasına göre, Kocaelispor maçının ardından bugün teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde antrenmana çıkan oyuncular, yaklaşık 1,5 saat çalıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona eren lig maçında uzun süre forma giyen futbolcular, fitness salonunda yenilenme çalışması yaptı.

Dünkü maçta az süre alan ve forma şansı bulamayan oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlılar, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilal Erdoğan: Filistin'de yaşanan her hadise, bize düzenin çürümüş kolonlarını gösteriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Manisa'da ekip aracının tıra çarpması sonucu yaralanan polis hastanede şehit oldu

Benzer haberler

Gençlerbirliği'nde kupa maçı hazırlıkları başladı

Gençlerbirliği'nde kupa maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük ligde 17. randevuda

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 yendi

Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 yendi
Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan şampiyonluk mücadelesinde sabır vurgusu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan şampiyonluk mücadelesinde sabır vurgusu
Trabzonspor ile Konyaspor 49. randevuda

Trabzonspor ile Konyaspor 49. randevuda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet