Gençlerbirliği'nde kupa maçı hazırlıkları başladı

Ankara
Kulübün açıklamasına göre, Kocaelispor maçının ardından bugün teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde antrenmana çıkan oyuncular, yaklaşık 1,5 saat çalıştı.
Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona eren lig maçında uzun süre forma giyen futbolcular, fitness salonunda yenilenme çalışması yaptı.
Dünkü maçta az süre alan ve forma şansı bulamayan oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlılar, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.